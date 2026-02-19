Halka arz fiyatı 11,20 TL olarak belirlenen ATATR, işlem görmeye başladığı ilk dakikalardan itibaren tavan fiyata kilitlendi.

Hisse fiyatı yüzde 10 artışla 12,32 liraya yükseldi. Yatırımcı iştahının en somut göstergesi ise tavanda bekleyen 372 milyon lotluk devasa alış emri oldu.

SERMAYE YAPISINDA DEV HAMLE

Ata Turizm, halka arzdan elde edilecek geliri doğrudan büyüme odaklı kullanmayı hedefliyor.

Şirketin sermaye yapısındaki değişim ise dikkat çekici:

• Mevcut Sermaye: 562,8 Milyon TL

• Yeni Sermaye: 802,8 Milyon TL

• İhraç Edilen Yeni Pay: 240 Milyon Lot

Şirket, bu 240 milyon adetlik bedelli sermaye artırımı ile kasasına ciddi bir kaynak girişi sağlayarak operasyonel gücünü artırmayı planlıyor.

Halka arz süreci sadece sermaye artırımıyla değil, ortak satışı yöntemiyle de desteklendi. Toplamda 280 milyon lotun yatırımcıyla buluştuğu sürecin detayları şöyle:

Ortak satışı kapsamında, Tan Turizm Havayolu Taşımacılık A.Ş.’ye ait 40 milyon TL nominal değerli B grubu paylar da halka arz edilerek yatırımcılara sunuldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.