oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde faiz artışı ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını gösterdi. Tutanaklarda kalıcı enflasyon riskine karşı temkinli duruşun sürdürüldüğü vurgulandı.

ABD–İRAN HATTINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda önceliğinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlıkların da sürdüğünü söyledi. Leavitt, İran’ın Trump yönetimiyle bir anlaşma yapmasının “çok akıllıca” olacağını belirterek, diplomatik sürecin başarısız olması halinde askeri seçeneğin masadan kalkmadığını ifade etti.

ABD basınında yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise üst düzey güvenlik yetkililerinin Trump’a, ordunun İran’a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibarıyla hazır olacağını bildirdiği iddia edildi. Trump ayrıca İngiltere’nin Diego Garcia Adası’nı Morityus’a iade etmemesi gerektiğini savunarak, İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde buradaki askeri üssün kullanılabileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD’nin farklı ülkelerin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini öne sürerek, “Biz savaşmak istemiyoruz.” açıklamasında bulundu. Öte yandan İran, ülkenin orta kesimlerinden Umman Körfezi’ne uzanan hat boyunca roket fırlatmalarına ilişkin havacılara yönelik NOTAM yayımladı.

ABD’nin İran’a olası bir saldırıyı “yakın zamanda” başlatabileceğine yönelik değerlendirmeler sonrası İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’nın yüksek alarm durumuna geçirildiği bildirildi.

YAPTIRIM VE ASKERİ ADIMLAR GÜNDEMDE

ABD Dışişleri Bakanlığı, protestoları şiddetle bastırdıkları ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Wall Street Journal’ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, Suriye’deki kalan askerlerini çekmeye hazırlanıyor. Axios’un haberinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Küba’nın eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun torunuyla gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

Kanada Dışişleri Bakanlığı da Suriye’nin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla Esad rejimiyle bağlantılı geniş kapsamlı ticari ve finansal yaptırımların hafifletildiğini duyurdu.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Artan jeopolitik riskler, petrol ve güvenli liman olarak görülen altında yükselişleri beraberinde getirdi. Dün BIST 100 endeksi, gün içinde ABD’nin İran’a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin haberlerin etkisiyle sert dalgalanma yaşarken, günü %0,23 artışla 14.259 puandan tamamladı.

Analistler, ilgili haberlerin İran’ı şartları kabul etmeye zorlamak amacıyla piyasaya servis edilmiş olabileceğini değerlendirirken, henüz tam anlamıyla bir kopuş yaşanmadığını ancak risklerin belirgin şekilde arttığını vurguluyor.

Yurt içinde bugün şubat ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Fed’in 18 Mart toplantısında faizlerin sabit bırakılma ihtimali %94,1 olarak fiyatlanırken, ilerleyen dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri para politikasının yönü açısından kritik önem taşıyor.

Çin piyasaları bu hafta Çin Yeni Yılı nedeniyle kapalı kalırken, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dava 23 Şubat’a ertelendi. MSCI endeks değişiklikleri ise 27 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul’un yeni güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Luxera GYO ’nun 120.000.000 adet payının pay başına 12,05 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

Savur GYO ’nun 295.400.000 adet payının pay başına 3,64 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ALKLC – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ARSAN – Şirketin, 200 milyon TL tutarında kredi kullanımı için genel kredi sözleşmesi imzalama kararı aldığı açıklandı.

ATATR – Şirket payları bugün borsada işlem görmeye başlayacak.

BRMEN – Şirketin, paylarının borsa kotundan çıkarıldığına dair internet ve sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu, şirket faaliyetlerinin normal şekilde sürdüğünü ve bu tür paylaşımlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

BALSU – Şirketin, Temmuz 2025–Haziran 2026 bütçe hedeflerini koruduğu, ertelenen talebin geri dönmesiyle yılın ikinci yarısında satışlarda hızlanma beklediği, 4,43 milyar TL tutarında yeni satış anlaşması yaptığı; aktif karbon projesinde daha verimli üretim sistemlerine geçiş için çalışmalara başladığı ve Şili/Maule’deki yeni kırım tesisinin mart ayında devreye alınmasının planlandığı açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRSBORL82619 ISIN kodlu borçlanma aracının 18.02.2026 tarihli kupon ödemesini yapmaması nedeniyle bu kıymetin Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı’na alındığı ve 19.02.2026’da kapalı kalan işlem sırasının 20.02.2026’dan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRSBORL22714 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesine ilişkin Tertip/BASK toplantısını 24.02.2026 saat 11:00’de yapacağı açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRSBORL82619 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesine ilişkin Tertip/BASK toplantısını 24.02.2026 saat 12:00’de yapacağı açıklandı.

CRFSA – Şirketin, 15 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç kararı aldığı açıklandı.

ENERY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, MAPEG tarafından 16–24 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak IV. Grup maden ruhsat sahası ihalelerine katılma kararı aldığı açıklandı.

GUNDG – Şirketin, fabrika taşınmazı satış sürecinin üretim faaliyetlerinden çıkılarak ticaret ağırlıklı bir modele geçişi amaçladığını; buna karşın gıda ürünleri ile tarım ve gıda sektörüne yönelik gübre ve türevlerinin yurt içi ve dış ticaret faaliyetlerinin devam ettiği, sabit üretim giderlerini azaltıp daha esnek bir ticari yapı hedeflendiği açıklandı.

INVEO – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KAYSE – Şirketin, 2025 kampanya döneminde pancar üreten çiftçilere toplam 11,34 milyar TL bedel ödediği; bunun 5,13 milyar TL’sinin avans olarak, kalan 6,21 milyar TL’nin ise hesaplara yatırılarak ödendiği açıklandı.

KMPUR – Şirketin, sandviç panel sektörüne yönelik geliştirilen KIMrigid PIR ürünüyle EN 13501-1:2018 standardı kapsamında B ‑ s1,d0 yangına tepki sınıflandırmasını aldığı açıklandı.

KONTR – 9,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MAALT – Şirketin sermaye artırımından elde edilen gelirin %22,24’ünü Divan Talya Oteli’nin yapımı ve Konferans Merkezi’nin revizyonunun tamamlanarak otelin faaliyete geçirilmesi çalışmalarında kullanıldığı, kalanının kullanılana kadar mevduat olarak değerlendirildiği açıklandı.

MACKO – Şirketin, yönetmelik değişikliğinin ardından 18.02.2026 itibarıyla sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin reklamların gösterimine yeniden başladığı açıklandı.

NIBAS & SMART – VBTS kapsamında şirket paylarında 18.03.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

OZRDN – Naci Tamer Özerden’e ait A ve B grubu payların Yucatan Investment’a devri sonucu Yucatan’ın sermaye payının %45,92’ye, oy hakkının %71,4’e yükseldiği; bu işlem nedeniyle 1 TL nominal pay için 11,50 TL fiyattan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu ve SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

QNBFK – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

QNBTR – Yurt dışında 369 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti.

TTKOM – Şirketin yıllık finansal raporlarının 04.03.2026 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı açıklandı.

TTKOM – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TURGG – Şirketin Kartal’daki arazisinin bulunduğu S9 alt bölgesiyle ilgili parselasyon planının Kadastro ve Tapu müdürlüklerinde kontrol ve tescil işlemlerinin sürdüğü, S-10 alt bölgesi için ise 18. madde imar uygulaması çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

USAK – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 463.318 adet pay 25,18 – 25,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

BJKAS – Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından 11.000.000 adet pay 1,59 – 1,63 TL fiyat aralığından satılırken, şirket sermayesindeki payı %69,37’ye geriledi.

DSTKF – Destek Holding’in sahip olduğu 3.952.377 adet payın, 1 TL nominal için 700 TL fiyattan 20.02.2026’da toptan satış işlemiyle TERA’ya satılacağı açıklandı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,97 – 10,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.320.000 adet pay 24,84 – 26,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMD – Çağ Çelik Demir tarafından 32,40 TL fiyattan 1.000.836 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,00’a geriledi.

KTLEV – Pusula Portföy tarafından 1.410.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,06’ya yükseldi.

KTSKR – SS Kütahya Pancar Ekicileri Koop. tarafından 82,70 TL fiyat aralığından 48.164 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,08’e geriledi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 18,18 – 18,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEGAP – Eda Özhan tarafından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,97’ye geriledi.

MEGMT – Burak Sözübir tarafından 68,85 – 69,25 TL fiyat aralığından 58.058 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.089 adet pay 23,94 – 24,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

PASEU – Pusula Portföy tarafından 988.720 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,90’a yükseldi.

RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 22,60 – 24,00 TL fiyat aralığından 104.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,45’e geriledi.

TAVHL – Tepe İnşaat tarafından 360,00 – 362,00 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,04’e geriledi.

THYAO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 305.000 adet pay 329,00 – 330,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRHOL – Tera Portföy tarafından net 42.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,03’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

CANTE – Şirket sermayesinin 7,0 milyar TL’den %42,85 oranında bedelli olarak 3,0 milyar TL nakden artışla 10,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 25.824.585 adet pay 19 – 20 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

MARTI – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 900 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MERKO – Şirket sermayesinin 115,12 milyon TL’den %638,34 oranında bedelsiz olarak 734,88 milyon TL artışla 850,00 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

MRGYO – Şirket sermayesi bugün 1,09 milyar TL’den %120 oranında bedelli olarak 1,31 milyar TL artışla 2,40 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,7908 TL’ye denk gelmekte.

RNPOL – Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %1.900 oranında bedelsiz olarak 570 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TDGYO – Şirket sermayesinin 69 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 138 milyon TL artışla 207 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi. Artırımdan elde edilen gelirin tamamının Ümraniye arsası proje geliştirmesinde kullanılması planlanıyor.

USAK – Şirket sermayesinin 1,22 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,22 milyar TL nakden artışla 2,45 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 18.539.324 adet pay 19 – 20 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.