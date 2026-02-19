Borsa İstanbul’da dikkat çeken sermaye artırım kararlarından biri daha açıklandı. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ, mevcut sermayesini 30 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltme kararı alırken, artışın büyük bölümü bedelsiz sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Şirket tarafından açıklanan plan kapsamında 570 milyon TL’lik kısmın iç kaynaklardan karşılanacağı ve yatırımcılara yüksek oranlı bedelsiz pay dağıtılacağı bildirildi.

%1900 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Mevcut sermaye 30 milyon TL’den 600 milyon TL’ye çıkarken, 570 milyon TL’lik artış bedelsiz olarak yapılacak. Bu da yatırımcılar için yaklaşık:

%1900 oranında bedelsiz sermaye artırımı anlamına geliyor.

Yatırımcıya Etkisi Ne Olacak?

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların lot sayısı şu şekilde değişecek:

100 lotu olan → 2.000 lot

500 lotu olan → 10.000 lot

1.000 lotu olan → 20.000 lot

Bedelsiz artırımlarda şirketin piyasa değeri değişmezken, lot sayısı artar ve hisse fiyatı teorik olarak bölünme oranına göre güncellenir.

İç Kaynaklardan Karşılanacak

Şirketin yaptığı açıklamaya göre sermaye artırımı tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Bu durum, kasadan nakit çıkışı olmadan şirket özkaynaklarının sermayeye eklenmesi anlamına geliyor.

Yüksek oranlı bedelsiz kararının ardından hisse üzerindeki fiyatlama ve yatırımcı ilgisi ise önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.

Not: Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin tamamlanması için ilgili düzenleyici kurum onayları ve resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.