Borsa İstanbul’da işlem gören DSTKF kodlu Destek Finans Faktoring, yatırımcıların yakından takip ettiği yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket yönetimi tarafından alınan karara göre, mevcut sermaye %1700 oranında artırılarak 333,33 milyon TL seviyesinden 6 milyar TL’ye çıkarılacak.

Sermaye 18 Katına Yaklaşacak

Açıklanan %1700 bedelsiz artırım, mevcut sermayenin yaklaşık 18 katına çıkması anlamına geliyor. Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların portföylerindeki lot sayısı da aynı oranda artacak.

Bu kapsamda:

500 lotu olan yatırımcı → 9.000 lota

1.000 lotu olan yatırımcı → 18.000 lota

yükselecek.

Yani yatırımcılar, mevcut her 1 lot için 17 yeni lot bedelsiz pay alacak ve toplam lot sayısı 18 katına çıkacak.

Bedelsiz Süreci Nasıl İşleyecek?

Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin tamamlanabilmesi için şirketin başta SPK olmak üzere ilgili kurum onaylarını alması gerekiyor. Onayların ardından hak kullanım tarihi açıklanacak ve yatırımcıların portföylerine yeni paylar otomatik olarak yansıtılacak.

Yüksek oranlı bedelsiz kararları, genellikle şirketin özkaynak yapısını güçlendirmesi ve likiditeyi artırması açısından önemli görülürken, hisse fiyatında bölünme sonrası teorik fiyat güncellemesi yapılacağı unutulmamalı.

Yasal Uyarı:

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları, kişisel risk-getiri tercihleri doğrultusunda alınmalıdır.