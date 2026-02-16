Koç Metalurji (KOCMT) için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin sermaye tavanı artışına yönelik başvurusu onaylanırken, yatırımcıların odağı olası bedelsiz sermaye artırımı ihtimaline çevrildi. Artan özkaynak büyüklüğü ve güncellenen sermaye tavanı, şirketin önümüzdeki dönemde yüksek oranlı bir bedelsiz adımı atabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Sermaye Tavanı Artışı Ne Anlama Geliyor?

Sermaye tavanı artışı, şirketlerin ihtiyaç halinde hızlı şekilde sermaye artırımı yapabilmesi için üst limitin yükseltilmesi anlamına geliyor. Bu adım doğrudan sermaye artırımı yapılacağı anlamına gelmese de, özellikle güçlü özkaynak yapısına sahip şirketlerde bedelsiz sermaye artırımı hazırlığı olarak yorumlanabiliyor.

Koç Metalurji’nin son finansallarına bakıldığında, özkaynak büyüklüğünün ödenmiş sermayenin oldukça üzerinde olduğu görülüyor. Bu durum şirketin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapabilecek finansal alanının bulunduğunu gösteriyor.

%400’e Yakın Bedelsiz Potansiyeli Gündemde

Şirketin son açıklanan finansallarında:

Özkaynakların 11,8 milyar TL seviyesinde

Ödenmiş sermayenin ise 2,5 milyar TL civarında olduğu görülüyor.

Bu tablo, teorik olarak %350–400 bandına yaklaşan bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeline işaret ediyor. Sermaye tavanının yükseltilmesiyle birlikte şirketin ilerleyen dönemde iç kaynaklardan sermaye artırımı yapabilmesi için teknik altyapı da hazırlanmış oldu.

Yatırımcı Ne Bekliyor?

Piyasa tarafında sermaye tavanı artışları genellikle üç senaryo ile fiyatlanıyor:

Bedelsiz sermaye artırımı beklentisi

Yeni yatırım/kapasite artışı hazırlığı

Finansal esneklik kazanımı

Koç Metalurji özelinde ise güçlü özkaynak yapısı nedeniyle ilk senaryo öne çıkıyor. Şirket yönetiminin ilerleyen dönemde alacağı kararlar, hisse üzerinde belirleyici olacak.

Sermaye tavanı artışının ardından gözler şimdi olası bir yönetim kurulu kararına çevrilmiş durumda. Olası bir bedelsiz adımı, hem lot sayısını hem de hisse likiditesini artırarak yatırımcı ilgisini güçlendirebilir.

Not: Bedelsiz sermaye artırımı henüz açıklanmış bir karar değildir. Sermaye tavanı artışı, yalnızca ileride yapılabilecek işlemler için yetki alanının genişletilmesi anlamına gelmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.