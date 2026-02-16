Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki "Dezenformasyonla Mücadele Yasası"na özel bir parantez açıldı.

Almanya’da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı görüş ve sosyal medya paylaşımlarının, Türkiye’de suç unsuru sayılabileceği hatırlatıldı.

Bu kapsamda vatandaşların; paylaşılan görüşler veya etkileşimler nedeniyle keyfi gözaltı, tutuklama veya seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

SAHTE DÖVİZ ALARMI: 50 VE 100 DOLARA DİKKAT!

Ekonomik risklere de değinilen uyarı metninde, piyasadaki sahte banknot hareketliliğine dikkat çekildi.

Özellikle sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar ile sahte Euro kullanımına karşı turistlerin son derece tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

SINIR HATTINDAKİ 4 İL İÇİN "UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Seyahat güvenliği açısından coğrafi sınırlamalar da getiren Almanya; Irak, Suriye ve İran sınır bölgelerinden uzak durulmasını önerdi. Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, risk seviyesi yüksek iller arasında özellikle şu şehirler gösterildi:

• Şanlıurfa

• Mardin

• Şırnak

• Hakkari

Almanya özellikle Şırnak ve Mardin özelinde seyahat planı yapan vatandaşlarının güvenlik durumunu tekrar gözden geçirmelerini talep etti.