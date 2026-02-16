Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak ta maden ocağı göçtü: Mahsur kalan işçiler var 1

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Zonguldak ta maden ocağı göçtü: Mahsur kalan işçiler var 2

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Detaylar geliyor...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
