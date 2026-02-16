Önceki kapanışa göre 210,45 puanlık bir artış kaydeden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla yüzde 1,48 oranında değer kazandı.

Piyasadaki alım iştahının genele yayıldığı görülürken, dikkat çeken sektörel performanslar şu şekilde gerçekleşti:

• En Çok Yükselen Sektör: Yüzde 3,91 artışla finansal kiralama faktoring endeksi oldu.

• Genel Seyir: Sektör endeksleri arasında değer kaybı yaşayan hiçbir grubun bulunmaması piyasadaki iyimserliği teyit etti.

• Tarihi Zirve: Endeks, günün ilk yarısında 14.320,87 puanı görerek tüm zamanların rekorunu tazeledi.

BOFA’DAN YÜKLÜ ALIM

Rekor tazelemelerin yaşandığı anlarda piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America (BofA), gerçekleştirdiği yüklü alımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Forinvest

Piyasadaki rekor seyrine eşlik eden kurumsal dağılımda, Bank of America'nın yüklü alımlarıyla dikkat çektiği anlarda belirli hisseler işlem hacminde öne çıktı.

• CANTE: 40.269.460 net lot ile yüzde 12,36’lık dağılım payına ulaştı.

• PAHOL: 34.260.691 net lot ile yüzde 10,51’lik pay sahibi oldu.

• GSRAY: 29.758.036 net lot ile listede yüzde 9,13’lük ağırlık oluşturdu.

• FENER: 13.189.931 net lot ile yüzde 4,04’lük bir pay elde etti.

• TSPOR: 13.161.804 net lot ile yüzde 4,04 seviyesinde dengelendi.

Genel tabloda ilk 5 kurumun net lot toplamı 130.639.922,00 olarak kaydedilirken, "Diğer" kategorisindeki kurumların payı yüzde 59,90 olarak gerçekleşti.

