Günün ilk yarısında en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde gerçekleşti. Onu savunma sanayi devi Aselsan (ASELS) ve holding tarafının lokomotiflerinden Koç Holding (KCHOL) takip etti. Havacılık sektöründe hem THYAO hem de Pegasus (PGSUS) hisselerindeki yüksek hacim dikkat çekerken, sanayi ve enerji tarafında Tüpraş (TUPRS) ve ASTOR Enerji (ASTOR) de öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

SAAT 11:45 İTİBARIYLA HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER

THYAO: 348,7 milyon TL

ASELS: 301,7 milyon TL

KCHOL: 224,9 milyon TL

PGSUS: 224,4 milyon TL

TUPRS: 223,6 milyon TL

ASTOR: 182,9 milyon TL

GARAN: 160,0 milyon TL

TCELL: 127,9 milyon TL

SAHOL: 112,7 milyon TL

AKBNK: 89,1 milyon TL

KTLV: 40,7 milyon TL

EREGL: 30,2 milyon TL

EKGYO: 26,2 milyon TL

ISCTR: 17,8 milyon TL

ULAŞTIRMA VE SAVUNMA HİSSELERİNDE GÜÇLÜ HACİM

Havacılık sektörü günün ilk yarısında işlem hacmi tarafında öne çıkan sektörlerin başında geldi. THYAO ve PGSUS hisselerinde oluşan yüksek hacim, hem kısa vadeli trade hem de yabancı ilgisine işaret eden hareketler olarak yorumlanıyor. Savunma sanayi tarafında ASELS hisselerindeki güçlü hacim ise sektörün BIST içindeki ağırlığını koruduğunu gösterdi.

BANKACILIK VE HOLDİNGLERDE PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR

Bankacılık tarafında Garanti BBVA (GARAN) ve Akbank (AKBNK) hisselerinde yüksek işlem hacmi oluşurken, holding tarafında Koç Holding (KCHOL) ve Sabancı Holding (SAHOL) hisseleri yatırımcıların odağında kaldı. Bankacılık hisselerinde seçici hareketler görülse de işlem hacminin güçlü kalması dikkat çekti.

ENERJİ VE SANAYİ HİSSELERİ DE LİSTEDE

Enerji ve sanayi tarafında Tüpraş, Astor Enerji ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde oluşan hacim, üretim ve ihracat odaklı şirketlere ilginin sürdüğüne işaret etti. Telekomünikasyon tarafında Turkcell (TCELL) de yüksek işlem hacmiyle öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

Genel görünümde, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında işlem hacminin büyük ölçüde BIST30 ağırlıklı hisselerde toplandığı ve sektörler arası dengeli bir dağılım oluştuğu gözleniyor.

Not: Veriler saat 11:45 itibarıyla derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.