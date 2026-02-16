Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,45 puan ve yüzde 1,48 artışla 14.391,13 puana çıktı.

Sektör endeksleri arasında değer kaybeden sektör bulunmazken, en çok yükselen yüzde 3,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KÜRESEL PİYASALARDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif bir seyirde tamamlarken, 14.320,87 puanı görerek rekor tazeledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.