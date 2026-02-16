Piyasalar, ABD enflasyonunun beklenti altında kalmasıyla rahat bir nefes aldı. Küresel risk iştahının artmasıyla birlikte gelişmekte olan piyasalara son 5 yılın en güçlü para girişi yaşanıyor.

Yurt içinde ise TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu toplantısındaki "güvercin" tonlu açıklamaları, yatırımcılar tarafından "faiz indirim süreci yaklaşıyor" şeklinde satın alındı.

Güne 14.269 puandan başlayan BIST 100, gün ortasında 14.433,15 puanla zirveyi yeniledi. Analistler, yükseliş trendinin devamı halinde 14.500 ve 14.600 seviyelerinin kritik direnç noktaları olduğunu belirtiyor.

SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNE ÇIKANLAR

Endeksteki yükselişin lokomotifi yüzde 1,80 artışla mali endeks olurken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 3,91 ile günün en çok kazandıranı oldu. Sanayi ve teknoloji endeksleri de yeşil bölgede kalarak bu rekora eşlik etti.

BIST 100 endeksi genelinde 91 hisse değer kazanırken, özellikle yan tahtalarda ve stratejik sektörlerde birçok hisse senedi günlük limitleri zorlayarak tavan fiyata ulaştı. İşte saat 16.18 itibarıyla tavanda kalan hisseler:

OLASI OYNAKLIKLAR ALIM FIRSATI OLABİLİR Mİ?

Piyasa uzmanları, teknoloji devlerindeki kâr satışlarının gelişmekte olan piyasalara girişi hızlandırdığını ifade ediyor.

Jeopolitik riskler (özellikle ABD-İran gerilimi) nedeniyle kısa süreli sert dalgalanmalar yaşansa da bu geri çekilmelerin "trend değişikliği mi yoksa "alım fırsatı" mı olacağı yakından izleniyor.

Kritik Seviyeler:

• Direnç: 14.500 - 14.600

• Destek: 14.300 - 14.200

