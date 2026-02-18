Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuç takvimi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü de bazı önemli şirketlerin bilançolarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

19 ŞUBAT'TA (YARIN) BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

19 Şubat 2026 tarihinde finansal sonuçlarını duyurması öngörülen şirketler şöyle;

-INVEO Yatırım Holding A.Ş. (INVEO)

-AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

-Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Bilanço dönemi, hisse senedi fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilecek en kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle şirketlerin büyüme performansı, net kâr rakamı, FAVÖK düzeyi ve borçluluk oranları yatırımcıların yakından izlediği temel finansal göstergeler olarak öne çıkıyor.