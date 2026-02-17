CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Bursa'daki yeni maden sahası ihalesini kazandığını duyurmasına rağmen borsada sert bir satış dalgasıyla sarsıldı.

Güne olumlu haberle başlayan hisseler, öğleden sonra gelen yoğun satışlarla iki kez devre kesti.

23 MİLYON TL’LİK YENİ YATIRIM

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bağlı ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., MAPEG tarafından düzenlenen ihalede Bursa’daki krom sahası için en yüksek teklifi verdi.

23 milyon TL bedelle kazanılan ihale sonrası, ruhsat devir işlemlerinin başlaması bekleniyor.

CVKMD HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.



2 KERE DEVRE KESTİ

Normal şartlarda hisse fiyatını desteklemesi beklenen bu gelişme, CVKMD paylarında ters tepti. Saat 14.00 sularında başlayan değer kaybı, ilerleyen saatlerde derinleşerek yatırımcıyı şaşırttı.

Satışların hızlanmasıyla saat 14.03 ve 15.38’de hisse işlemlerine otomatik olarak ara verildi.

Saat 16.35 itibarıyla hisseler yüzde 9,62 düşüşle 43,20 TL seviyesine kadar geriledi.

SATIŞIN MİMARI: BANK OF AMERİCA (BOFA)

Aracı kurum verilerinde "net satıcılar" tablosuna bakıldığında Bank of America (BofA), toplam satıcılı işlemlerin yüzde 79,5'ini tek başına gerçekleştirerek piyasayı domine etti.

BofA üzerinden yapılan net satış miktarı 9.096.715 lot olarak gerçekleşti.

BofA'yı sırasıyla QNB Yatırım (yüzde 6,6), Ünlü Menkul (yüzde 4,4) ve Osmanlı Yatırım (yüzde 3,9) takip etti ancak bu kurumların toplam satışı BofA’nın yanında oldukça kısıtlı kaldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.