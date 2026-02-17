Hissenin piyasadaki son işlem fiyatı olan 333,75 TL baz alındığında, A1 Capital’in öngördüğü hedef fiyat yatırımcısına yaklaşık %43,52 oranında bir prim potansiyeli vaat ediyor.

RAPORUN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI:

Aracı Kurum: A1 Capital

Hedef Fiyat: 479,00 TL

Son Fiyat: 333,75 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %43,52

Açıklanma Tarihi: 17 Şubat 2026

Otomotiv sektöründeki pazar payı ve üretim kapasitesiyle dikkat çeken Tofaş’ın, aracı kurumların radarında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

