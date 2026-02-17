Trafik kazasının hemen ardından vatandaşların bilgilerini hukuka aykırı yollarla ele geçiren ve "yüksek tazminat" vaadiyle mağduriyet yaratan oluşumlar, sistem dışına itiliyor.

SEDDK, bu tür istismarcı yapıların güven zedelediğini vurgulayarak, hasar sürecini sadeleştiren yeni eylem planını devreye aldı.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Geliştirilen akıllı algoritma ve sistem entegrasyonu sayesinde süreç şu şekilde ilerleyecek:

• Eş Zamanlı Hesaplama: Maddi hasarın tespiti için atanan eksper, değer kaybı tazminatını da aynı süreçte hesaplayacak.

• Gerçek Zarar İlkesi: Tazminatlar, yargı içtihatlarıyla tam uyumlu ve adil bir şekilde belirlenecek.

• Hız ve Şeffaflık: Vatandaşlar, aracılarla uğraşmak zorunda kalmadan, bürokrasiye takılmadan doğrudan gerçek zararlarını tazmin edebilecek.

BİR SONRAKİ DURAK: TRAFİK GENEL ŞARTLARI

SEDDK'den yapılan açıklamada, bu adımın bir başlangıç olduğu belirtildi.

Eylem programının bir sonraki aşamasında, trafik genel şartlarında yapılacak değişikliklerle sistemin daha adil ve hızlı işlemesi sağlanacak.

Kurum, vatandaşın mağduriyetine yol açan her türlü suistimale karşı denetimlerin aralıksız süreceği mesajını verdi.

Vatandaşların, kaza sonrası kendilerine ulaşan ve "hasar danışmanı" sıfatıyla vekalet isteyen kişilere karşı temkinli olması, işlemlerini resmi kanallar ve sigorta şirketleri üzerinden takip etmesi öneriliyor.