Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni sigorta düzenlemesi için geri sayım başladı. Trafik kazası sonrası uzun süren hasar ve tazminat süreçlerinin kısaltılması amacıyla geliştirilen yeni sistemle birlikte araç sahipleri ödemelerini daha hızlı alabilecek.

Yeni modelde özellikle küçük ve orta ölçekli kazalarda süreçlerin dijitalleştirilmesi planlanıyor. Kazanın ardından yapılacak bildirim, fotoğraf ve evrak yükleme işlemleri elektronik ortamda tamamlanabilecek. Böylece eksper ve inceleme süreçleri hızlandırılarak hasar ödemelerinin kısa süre içinde hesaplara geçmesi sağlanacak.

Sigorta sektöründe yürütülen dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen uygulamanın temel amacı, kazadan sonra yaşanan ödeme gecikmelerini azaltmak ve sürücülerin mağduriyetini önlemek. Sektör temsilcileri, yeni sistem sayesinde hem sigorta şirketlerinin operasyon yükünün azalacağını hem de ödeme süreçlerinin daha şeffaf hale geleceğini belirtiyor.

Uzmanlar, yeni dönemde araç sahiplerinin poliçe teminatlarını ve sigorta kapsamlarını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurgularken, özellikle trafik sigortası ve kasko poliçelerinde dijital hasar bildirim sistemlerinin yaygınlaşacağını ifade ediyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte kazadan sonra uzun süre ödeme bekleme döneminin büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor.