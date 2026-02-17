Mevduat faiz oranlarında yüzde 45 seviyelerine kadar tırmanan rakamlar, yatırımcıların iştahını kabartıyor.

Bankalar, özellikle günlük vadeli hesaplarda sundukları yüksek faiz oranlarıyla nakit paranın likiditesini korurken yüksek kazanç vaat ediyor.

KAZANÇ TABLOSU: HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

1 milyon TL'lik bir yatırımın net kazançları şu şekilde şekilleniyor:

Alternatif Bank - VOV Hesap; yüzde 44 faiz oranıyla net kazanç 27.549,05 TL olurken, vade sonu tutar 1.027.549,05 TL oluyor.

Odea - Oksijen Hesap; yüzde 44 faiz oranıyla net kazanç 25.933,04 TL olurken, vade sonu tutar 1.025.933,04 TL civarında kayda geçiyor.

Fibabanka - Kiraz Hesap ile TEB – Marifetli Hesap; yüzde 43 faiz oranı sunarak net 31.574,49 TL kazanç veriyor ve vade sonu tutar 1.031.574,49 TL oluyor.

Not: Net kazançlar stopaj ve vade süresine göre ufak farklılıklar gösterebilir.

FAİZ ORANLARINDA SON DURUM: KİM ÖNDE?

Bankaların sunduğu faiz oranları, vade aralıklarına ve kampanya koşullarına göre değişkenlik gösteriyor:

• Ziraat Dinamik: Dinamik Kazandıran Hesap ile yüzde 45'e varan faiz oranıyla listenin başında yer alıyor.

• TEB & Fibabanka: Marifetli Hesap ve Kiraz Hesap seçenekleriyle yüzde 43 faiz oranı sunuyor.

• QNB: Kazandıran Günlük Hesap kapsamında yüzde 42,25 faiz oranıyla yatırımcılarını karşılıyor.

• Akbank & ING: Hoş geldin faizi kapsamında yüzde 40 faiz oranı sunarken; ING, Turuncu Hesap için 45 gün koşulsuz faiz garantisi veriyor.

• Garanti BBVA: E-Vadeli Standart Hesap üzerinden yüzde 39 faiz oranıyla listede yer alıyor.

YATIRIMCININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

• Hoş Geldin Süresi: Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları genellikle ilk 32 ile 100 gün arasındaki "hoş geldin" süreleri için geçerlidir.

• Alt ve Üst Limitler: Örneğin Akbank yüzde 40 faiz oranını 10.000 TL - 10.000.000 TL aralığındaki bakiyeler için uygularken, Alternatif Bank yüzde 44 oranını 2.000.000 TL'ye kadar olan bakiyeler için geçerli kılmaktadır.

• Günlük Vade Avantajı: Günlük vadeli hesaplar (Oksijen, Kiraz, VOV vb.), vade beklemeksizin para yatırma ve çekme imkanı tanıyarak esneklik sağlar.

Özetle; 1 milyon TL'sini mevduatta değerlendiren bir yatırımcı, seçtiği bankaya göre ayda ortalama 25 bin TL ile 32 bin TL arasında ek bir gelir elde edebiliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.