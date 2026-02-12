Piyasalarda likidite ihtiyacı artarken, bankalar mevduat faizlerinde vites yükseltti.

Dünya Gazetesi’nin bankacılık verilerine göre "hoş geldin" faizleri ve dijital mevduat oranları yatırımcıyı nakitte tutmaya devam ediyor.

İşte 32 günlük vade sonunda ele geçecek net rakamlar:

GÜNCEL GETİRİ TABLOSU (32 GÜNLÜK NET)

• 500 Bin TL Mevduat: %44 faiz oranıyla aylık net 16.160 TL kazanç sağlıyor.

• 1 Milyon TL Mevduat: %44 faiz oranıyla aylık net 32.320 TL kazanç sağlıyor.

Piyasada şu an en yüksek oranları TEB, HSBC, Anadolubank ve ON Dijital gibi kurumlar sunuyor. Kamu bankalarında ise oranlar bir miktar daha geriden gelerek %38-40 bandında kalıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. En yüksek faiz oranından nasıl yararlanabilirim?



Genellikle bankaların "yeni müşterisi" olmanız veya paranızı şube yerine mobil uygulama (dijital) üzerinden yatırmanız durumunda en yüksek oranlar tanımlanır.

2. 32 gün sonunda faiz oranları düşer mi?

Bankaların sunduğu "Hoş Geldin" faizleri genellikle 30-90 gün arası geçerlidir. Vade sonunda "temdit" (yenileme) faizi uygulanır ki bu oran genellikle ilk oranınızdan 2-4 puan daha düşük olabilir.

3. Mevduat getirisi vergiye tabi mi?

Evet, tabloda belirtilen rakamlar stopaj (vergi) kesilmiş net rakamlardır. Faiz geliri üzerinden banka otomatik olarak vergi kesintisi yapar, sizin ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz.

4. Param bankada güvende mi?

Türkiye'deki yerli ve yabancı mevduat bankalarında, kişilerin tasarruf mevduatlarının 650 bin TL'ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır. 1 milyon TL gibi tutarlarda parayı iki farklı bankaya bölmek tam güvence sağlar.

5. Vade bozulursa faiz yanar mı?

Evet, 32 günlük vade dolmadan paranızı çekerseniz, banka genellikle faiz işletmez ve sadece yatırdığınız ana parayı iade eder.