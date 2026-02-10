Nakde ihtiyaç duyan ancak faiz oranları, dosya masrafları ve geri ödeme koşulları nedeniyle kredi kullanmakta tereddüt edenler için Enpara, yeni müşterilere özel dikkat çeken bir kampanya sunuyor. Enpara, yeni müşterilerine 75.000 TL'ye varan %0 faizli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni Enpara müşterileri, başvurularını Hisse.net üzerinden yönlendirilen bağlantı aracılığıyla kolayca gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde yalnızca T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası ve doğum tarihi gibi temel bilgiler isteniyor.





Bilgilerin doldurulmasının ardından başvuru dakikalar içinde tamamlanıyor. Yapılan ön değerlendirmenin ardından, kredi skoruna bağlı olarak faizsiz kullanılabilecek kredi tutarı ve uygun vade seçenekleri kullanıcıya sunuluyor.

-Maksimum Kredi Tutarı: 75.000 TL

-Maksimum Vade Sayısı: 6 Ay

-Faiz: %0

-Dosya masrafı: Yok

-Kredi Tahsis Ücreti: Yok

HEMEN BAŞVUR!

KAMPANYAYA KATILIM VE BAŞVURU KOŞULLARI

-Kampanya 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

-Kampanya henüz Enpara müşterisi olmayanlar için geçerlidir. Mevcut Enpara müşterileri bu kampanyadan yararlanamaz.

-Kampanyadan her müşteri yalnızca 1 kez faydalanabilir.

-Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 75.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

-İhtiyaç kredisi başvuruları Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

-Enpara.com İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur. Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

-Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.

HEMEN BAŞVUR!

Hisse.net bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Hisse.net sorumlu değildir.