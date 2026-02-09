Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti kurmayları emeklilik sistemindeki kronik sorunları çözmek için masaya oturdu.

Bakanlık bünyesinde kurulan özel komisyon, şu başlıklar üzerinde "etki analizi" yapıyor:

• Maaş hesaplama katsayılarının güncellenmesi.

• Prim gün sayısı ile maaş miktarı arasındaki dengenin yeniden kurulması.

• Farklı emekli grupları arasındaki gelir uçurumunun giderilmesi.

"ORTAK ZAM" FORMÜLÜ MASADA

Yeni reformun en dikkat çeken ayağını "ortak zam" uygulaması oluşturuyor.

Mevcut sistemde memur ve işçi emeklisinin farklı mevzuatlara göre farklı oranlarda zam alması, toplumsal bir eşitsizlik algısı yaratıyordu.

Hazırlanan taslakta, tüm emekli gruplarının aynı oran üzerinden zam alması ve böylece "en düşük emekli maaşı" gibi ek düzeltme mekanizmalarına ihtiyaç duyulmayacak bir DENGE oluşturulması planlanıyor.

"YÜKSEK PRİM ÖDEYEN KORUNACAK"

AK Parti kaynaklarından sızan bilgilere göre, sahadan gelen geri bildirimlerde en büyük şikayet; çok prim ödeyen ile az prim ödeyen arasındaki farkın kapanması oldu.

Yeni düzenleme ile "çok prim ödeyenin daha yüksek maaş aldığı" adil bir sistem yapısı hedefleniyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin yol haritasına göre süreç iki aşamalı ilerleyecek:

• 2026 İkinci Yarı: Emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik ara iyileştirme adımları gündeme gelebilir.

• 2027 Hedefi: Ekonomi programının tam sonuçlarının alınmasıyla birlikte, köklü sistem değişikliğinin ve "ortak zam" uygulamasının resmen hayata geçirilmesi bekleniyor.