Yeni yıl itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 18,60 oranında artırıldı. Düzenleme kapsamında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL'ye yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 TL oldu.

Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur emeklilerine uygulanan artış oranına eşitlenerek yeniden hesaplandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ÜÇ FARKLI TUTAR KONUŞULUYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Zamlı maaşların hesaplara yatmaya başlamasıyla birlikte gündem bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde üç farklı rakam öne çıkıyor.

İkramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL ödeme alacak. Tutarın 5 bin 500 TL'ye çıkarılması durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL'ye yükselecek. En güçlü senaryolardan biri olarak değerlendirilen 6 bin TL seçeneğinde ise emeklilere iki bayramda toplam 12 bin TL verilmesi öngörülüyor.

KİMLER YARARLANACAK, DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Bayram ikramiyesinden SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimler yararlanacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak ödemeler, maaş hisseleri oranında gerçekleştirilecek. İkramiyenin 5 bin TL olması halinde yüzde 75 hisseye sahip hak sahiplerine 3 bin 750 TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin 500 TL, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise 1.250 TL ödeme yapılacak.

Tutarın 5 bin 500 TL'ye yükselmesi durumunda bu rakamlar sırasıyla 4 bin 125 TL, 2 bin 750 TL ve 1.375 TL olacak. 6 bin TL'lik senaryoda ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 TL, yüzde 50 hisseye 3 bin TL, yüzde 25 hisseye ise 1.500 TL ödenmesi bekleniyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor.

İkramiyelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli olarak yatırılması planlanıyor.