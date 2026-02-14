TES; çalışan, işveren ve devletin ortak katkısıyla oluşturulan fon tabanlı bir tasarruf modelidir.

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak daha kapsayıcı ve zorunlu bir yapıya sahip olan bu sistemde, birikimler profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilecek.

Sistemin temel noktaları şöyle:

• Çalışan Katkısı: Brüt maaşın yüzde 3'ü.

• İşveren Katkısı: Brüt maaşın yüzde 3'ü.

• Devlet Desteği: Toplam katkının yüzde 30'u.

BES’TEN FARKI NE? CAYMA HAKKI VAR MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan "cayma hakkı" konusunda TES, BES'e göre çok daha sıkı kurallara sahip.

• Zorunluluk: BES'te bulunan 2 aylık cayma hakkı TES'te yer almıyor. Sisteme katılım zorunlu olacak ve en az 10 yıl kalma şartı aranacak.

• İşveren Katkısı: BES'te işveren katkısı opsiyonelken, TES'te işverenin yüzde 3 oranında pay yatırması yasal bir zorunluluk haline geliyor.

• Devlet Katkısı: BES’teki yüzde 20’lik destek oranı, TES ile birlikte yüzde 30’a yükseltiliyor.

MAAŞLARDAN NE KADAR KESİLECEK? (ÖRNEK HESAPLAMALAR)

Sistemin 2026'da devreye girmesiyle birlikte maaş bordrolarında yeni bir kalem oluşacak. İşte tahmini rakamlar:

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ BİRİKİMİ ETKİLEYECEK Mİ?

Hayır. Sistem, çalışan odaklı bir yapıda tasarlandığı için iş yeri değişikliklerinde birikimler yeni iş yerine otomatik olarak aktarılacak.

Böylece sistemde kalınan süre sıfırlanmayacak ve emeklilik hakları korunacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hükümetin takvimine göre teknik ve yasal altyapı çalışmaları devam eden TES'in, 1 Nisan – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.