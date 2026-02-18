Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında, yetkisiz döviz alım satım faaliyeti yürüten kişiler hakkında iki yaptırımın birlikte uygulandığı belirtildi. Buna göre, söz konusu iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulurken, ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ağır idari para cezaları uygulanıyor.

2026 YILI CEZA LİMİTLERİ VE DENETİM VERİLERİ

2026 yılı için belirlenen idari para cezalarında alt sınır 719 bin 30 TL olarak açıklanırken, üst sınır ise 3 milyon 595 bin 198 TL seviyesine yükseldi.

Yaptırımların yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana toplam 859 iş yerinin faaliyetinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğu ifade edildi. Son iki yıla ilişkin verilere bakıldığında; 2024 yılında 193, 2025 yılında ise 147 iş yeri hakkında yaptırım uygulandığı bildirildi.

İHBARLAR E-DEVLET VE CİMER ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bakanlık, yetkisiz (lisanssız) döviz alım satımıyla mücadele faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Vatandaşların bu tür usulsüzlükleri bildirebilmesi için e-Devlet Kapısı ve CİMER üzerinden sunulan “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” hizmetinin aktif olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Ekonomim