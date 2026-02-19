Yargı kulislerini hareketlendiren üst düzey görev değişikliği netleşmeye başladı.

Gazeteci Ceylan Sever’in paylaştığı ve yargı çevrelerinde doğrulanmaya başlanan bilgilere göre İstanbul’un iki yakasındaki adliyelerde nöbet değişimi yaşanıyor.

İSTANBUL ADLİYESİ’NDE FATİH DÖNMEZ DÖNEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken, başarılı performansıyla dikkat çeken Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Dönmez, bu kritik atama ile Türkiye’nin en büyük adliyelerinden biri olan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin başına geçmiş oldu.

İSTANBUL’UN YENİ BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ OLDU



Bir süredir yargı kulislerinde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirileceği konuşuluyordu. Kulisler doğru çıktı. Başsavcı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.… — Ceylan Sever (@ceylanseverr) February 19, 2026

ANADOLU ADLİYESİ’NE ANKARA’DAN TAKVİYE

Dönmez’den boşalan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu için de isim belirlendi.

Kulis bilgilerine göre bu önemli makama Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven’in getirilmesine karar verildi.

Böylece Anadolu Yakası’ndaki yargı trafiğinin yönetimi Ankara’dan gelen tecrübeli bir isme emanet edilecek.

DEĞİŞİM RÜZGARI SİLİVRİ VE BEYKOZ’DA DA ESİYOR

Yargıdaki bayrak değişimi sadece ana adliyelerle sınırlı kalmıyor. Gelen bilgilere göre, Beykoz ve Silivri Cumhuriyet başsavcılıklarında da önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak görev değişiklikleri yolda.

Atamaların, yargıdaki işleyişi hızlandırması ve yeni dönem stratejileri doğrultusunda yapıldığı değerlendiriliyor.