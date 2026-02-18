Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketleri yakından izlenmeye devam ediyor. İş Yatırım’ın yayımladığı son "Günlük Yabancı Oranları" raporunda, bazı hisselerde yabancı payının üst üste artış gösterdiği, bazı hisselerde ise düzenli gerileme yaşandığı görüldü. Peki, borsada yabancı oranı sürekli artan hisseler hangileri? İşte detaylar...

İş Yatırım, 18 Şubat 2026 tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda son günlerde yabancı yatırımcı payında düzenli artış görülen hisseler dikkat çekti.

BESTE fren tutmuyor: Tavana "Devam" dedi! Hangi aracı kurum topluyor? BESTE fren tutmuyor: Tavana "Devam" dedi! Hangi aracı kurum topluyor?

YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER

Rapora göre AEFES, AFYON, FROTO, GLYHO ve RYGYO hisselerinde yabancı yatırımcı oranı son 10 işlem gününde kesintisiz artış gösterdi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
EREGL 30.28 8.196.518.092,86 % 4.05 13:11
THYAO 346 7.576.801.815,75 % 0.29 13:11
ISCTR 17.87 6.968.013.399,22 % 1.94 13:11
ASELS 301.5 5.395.219.175,25 % 2.55 13:11
AKBNK 91.25 5.200.128.922,55 % 2.64 13:11
Tüm Hisseler

YABANCI PAYI GERİLEYEN HİSSELER

Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı oranında üst üste düşüş yaşandığı belirtildi. HTTBT hissesi 10 gündür gerilerken, TCKRC'de 9 gündür düşüş görüldü. LOGO'da 8 gündür, KENT ve VSNMD hisselerinde ise 7 gündür yabancı oranında azalış kaydedildi.

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBorsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
PARTNERBitcoin'de kritik eşik: Bu rakam aşılırsa, her şey değişebilir!Bitcoin'de kritik eşik: Bu rakam aşılırsa, her şey değişebilir!