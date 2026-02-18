14,70 TL fiyattan halka arz edilerek borsaya "merhaba" diyen BESTE hisseleri, bugün itibarıyla %9,98 değer kazanarak 26,00 TL seviyesine ulaştı. Bu yükselişle birlikte hisse, tavan serisini 6. işlem gününe taşırken, halka arzdan bu yana yatırımcısına sunduğu haftalık getiri %60,79 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

ARACI KURUMLAR ALIM İÇİN SIRAYA GİRDİ

TSI 10:19 verilerine göre, tahtadaki alıcı iştahı zirvede seyrediyor. Özellikle kurumsal aracı kurumların net alıcı pozisyonunda yoğunlaştığı görülüyor. Toplam el değiştirme oranının %5,7 seviyesinde kalması, mevcut yatırımcıların hisselerini koruma eğiliminde olduğunu ve arzın kısıtlı kaldığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASADAKİ "DEVLERİN" ALIM DAĞILIMI

Hissenin yükselişini göğüsleyen ilk 5 kurumun net alımları, toplam alımların %99,49 gibi ezici bir çoğunluğunu oluşturuyor. Alımların başında 213.120 lot ve %45,67 pay ile Deniz Yatırım yer alırken, onu 102.647 lot ile Tacirler Yatırım ve 75.912 lot ile Ahlatcı Yatırım takip ediyor.

Listenin devamında ise 36.706 lot ile Bulls Yatırım ve 35.904 lot ile Global Menkul Değerler alıcı tarafındaki ağırlıklarını hissettiriyor. Tüm bu kurumların 26,00 TL tavan fiyatından maliyetlenmesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

