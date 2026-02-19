JPMorgan, küresel döviz piyasalarına ilişkin beklentilerini revize etti. Banka, özellikle emtia bağlantılı para birimlerinde ve dolar-Japon yeni paritesinde yukarı yönlü güncellemeye giderken, euro/dolar tahmininde değişiklik yapmadı. Açıklanan yeni projeksiyonlar, bazı para birimlerinin dolar karşısında daha güçlü bir performans sergileyebileceğine işaret etti.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DOLARINDA YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Banka, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Avustralya doları tahminini 0,68 ABD dolarından 0,73 ABD dolarına yükseltti. Aynı dönem için Yeni Zelanda doları beklentisi ise 0,59 ABD dolarından 0,63 ABD dolarına çıkarıldı.

Söz konusu revizyon, her iki para biriminin de dolar karşısında önceki öngörülere kıyasla daha güçlü bir görünüm sergileyebileceğini ortaya koydu.

DOLAR/YEN PARİTESİNDE 164 SEVİYESİ ÖNE ÇIKTI

JPMorgan, dolar-Japon yeni paritesine ilişkin dördüncü çeyrek beklentisini 164 seviyesine yükseltti. Banka, Japon yeni için olumsuz görünümünü korurken, yılın son çeyreğinde dolar karşısında bu seviyenin görülebileceğini değerlendirdi.

EURO TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Banka, euro/dolar paritesine ilişkin 1,20 seviyesindeki tahminini korudu. Bununla birlikte euro tarafında yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarının gündeminde olmamasının doların getiri avantajını azalttığı ifade edildi. Portföy akımlarının ABD hisse senetlerinden uzaklaşmaya devam etmesi de dolar üzerindeki baskıyı artırabilecek unsurlar arasında gösterildi.