Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

1 dolar kaç TL? 19 şubat 2026 güncel dolar ve euro fiyatları 1

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

1 dolar kaç TL? 19 şubat 2026 güncel dolar ve euro fiyatları 2

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:48 itibarıyla 43,7488 (alış) 43,7890 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,6658 TL (alış) 51,7253 (satış) seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,76 43,78 % 0.02 10:11
Euro 51,74 51,75 % 0.27 10:10
İngiliz Sterlini 59,19 59,22 % 0.15 10:11
Avustralya Doları 30,93 30,95 % 0.39 10:10
İsviçre Frangı 56,65 56,68 % 0.11 10:11
Rus Rublesi 0,57 0,57 % -0.12 10:10
Çin Yuanı 6,34 6,35 % -0.08 10:10
İsveç Kronu 4,85 4,85 % 0.2 10:11
Tüm Döviz Fiyatları
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNER2025 yılını zararla kapatınca karar verdi! Arçelik A.Ş. (ARCLK) bu yıl temettü dağıtmayacak2025 yılını zararla kapatınca karar verdi! Arçelik A.Ş. (ARCLK) bu yıl temettü dağıtmayacak
PARTNERBorsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı