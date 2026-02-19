Kering, satışlardaki sert gerilemenin ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Küresel lüks moda sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Fransız grup, mağaza ağını küçültmeyi ve iş modelini yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

MAĞAZA AĞI KÜÇÜLÜYOR, EN BÜYÜK ETKİ GUCCI'DE

Kering, 2025 yılı içinde markalarına ait 133 mağazayı kapattı. Bu kapanışlarla birlikte grubun toplam mağaza sayısı 1.719'a geriledi. Şirket ayrıca dünya genelinde en az 100 mağazanın daha kapatılacağını duyurdu. Yeni kapanışların büyük bölümünün grubun amiral gemisi markası Gucci'yi etkilemesi bekleniyor.

2025 yılında mağaza kapanışları bölgesel olarak Batı Avrupa’da 13, Kuzey Amerika'da 11, Japonya'da 16 ve Asya-Pasifik'te 42 mağaza olarak gerçekleşti. Şirket yönetimi, bu adımın MARKA değerini korumak ve daha verimli bir mağaza yapısı oluşturmak amacıyla atıldığını belirtti.

GELİRLER YÜZDE 13 GERİLEDİ

Grubun mali sonuçları da zorlu süreci ortaya koydu. 2025 yılında Kering'in toplam geliri yüzde 13 düştü. En büyük kayıp ise Gucci tarafında yaşandı. Markanın satışları yüzde 22 gerileyerek grubun finansal performansını ciddi şekilde baskıladı.

Uzmanlar, tüketici tercihlerindeki değişim, küresel ekonomik belirsizlik ve lüks tüketimdeki yavaşlamanın bu düşüşte belirleyici olduğunu ifade ediyor.

STOK AZALTIMI VE MALİYET KONTROLÜ

Kering, maliyetleri kontrol altına almak amacıyla stoklarını yüzde 8 oranında azalttı. Şirket, 2026 yılında da stok seviyelerini daha da düşürmeyi planlıyor. Bu stratejiyle talebe daha uygun üretim yapılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

MODA DIŞINA AÇILIM PLANI

Grup, büyümeyi yeniden canlandırmak için yalnızca moda sektörüne bağlı kalmamayı hedefliyor. Yeni dönemde mücevher, güzellik ve kozmetik ile parfüm ve kişisel bakım alanlarına odaklanılması planlanıyor.

Bu kapsamda Kering, güzellik bölümünü L'Oréal ile yapılan anlaşma çerçevesinde 4,7 milyar dolara devretti. Ayrıca lüks kozmetik ve wellness alanında yeni ortaklıklar kurmayı planlıyor. Şirket, mücevher sektörünü gelecekteki büyümenin önemli bir ayağı olarak görürken, bu alandaki varlığını güçlendirmek için yeni yatırımlar ve satın almalar üzerinde çalışıyor.