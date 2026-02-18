OYAK, küresel ekonomideki belirsizliklere karşı disiplinli büyüme ve yüksek verimlilik odaklı yol haritasını İstanbul'da düzenlenen "Vizyon 2030" buluşmasında basın mensuplarıyla paylaştı.

Buna göre, güçlü nakit üretimi, sermaye verimliliği ve finansal dayanıklılık odağında şekillenen strateji, seçici büyüme anlayışı ve portföy dönüşümüyle desteklenecek.

OYAK, 2026'yı operasyonel dayanıklılığın güçlendirildiği ve 2030'a giden yolun sağlamlaştırıldığı bir "konsolidasyon yılı" olarak konumlandırırken, altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillenen portföy mimarisiyle 2030'da 60 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Maden-metalurji, çimento-beton-kağıt, otomotiv, enerji, kimya, gıda, finans ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli demir-çelik tesislerine sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Şirketin 7 ilde faaliyet gösteren çimento tesisleri bulunuyor. Ayrıca akaryakıt ve gaz depolamayla dolum altyapıları bulunan şirketin üretim ve altyapı kapasitesi, bölgesel kalkınma, istihdamın sürdürülebilirliği ve tedarik zinciri sürekliliği açısından rol oynuyor.

"ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ FAALİYETLERİNİN SÜREKLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR"

Toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, kurumun gelecek projeksiyonunu, seçici büyüme, güçlü nakit üretimi ve stratejik portföy dönüşümü temelleri üzerine inşa ettiklerini ifade etti.

OYAK'ın 2030 vizyonunun, "seçici biçimde büyüyen, güçlü nakit üreten ve portföyünü uzun vadeli yapısal eğilimlerle uyumlu şekilde dönüştüren kurum olmak" üzerine kurulduğunu vurgulayan Yalçıntaş, "2026'yı hızlı büyümeden ziyade, nakit üretimimizi ve operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirdiğimiz bir eşik olarak görüyoruz." dedi.

Yalçıntaş, portföy mimarilerinin, altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillendiğini belirtti.

Altyapı yatırımları, nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturacaklarını dile getiren Yalçıntaş, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstlendiğini söyledi.

Yapay zeka ve bilişim alanlarının verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu anlatan Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıdığını kaydetti.

Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapılacağının altını çizen Yalçıntaş, OYAK şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde üretim kapasitesi, ihracat performansı ve istihdam katkısıyla kritik konumda yer aldığını söyledi.

Yalçıntaş, OYAK'ın Türkiye'de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,7'sini ve Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 2,3'ünü tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Murat Yalçıntaş, OYAK'ın, demir-çelikte ve ham çelik üretiminde LIDER, otomotivde Türkiye otomotiv ihracatında birinci, enerjide arz güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından stratejik rol üstlenen, kimya ve tarım-gıda alanlarında ise ihracat ve katma değer odaklı üretim yapan bir yapı olduğunu aktardı.

"KONTROLLÜ VE DİSİPLİNLİ BÜYÜME YAKLAŞIMINI BENİMSİYORUZ"

Halihazırda Türkiye dahil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterildiğini belirten Yalçıntaş, 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade etti.

Yalçıntaş, toplamda 115'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın gelecek dönemde yalnızca pazar sayısı değil, katma değer, ürün karması ve sürdürülebilir pazar payı odağında büyütülmesinin hedeflendiğini aktararak, "2030 itibarıyla 10 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı ve toplam istihdamımızı bu tarihe kadar 39 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Yalçıntaş, 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerinin değerlendirildiğini vurgulayarak, halka arzların finansman aracı olmanın ötesinde, sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde yaratılan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alındığını dile getirdi.

Bu kapsamda, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüklerini en az yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini anlatan Yalçıntaş, şirketin 2030 vizyonunda sürdürülebilirliğin ayrı bir faaliyet alanı değil, stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Yalçıntaş, özellikle karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu üretim, enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği odaklı yatırımların hızlandırıldığını, dönüşümün, finansal disiplin çerçevesinde uzun vadeli regülasyonlar ve piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yönetildiğini vurguladı.

Yaklaşımın yalnızca kurumsal performansı korumayı amaçlamadığının altını çizen Yalçıntaş, yaklaşımla OYAK üyelerinin birikimlerini koruyan, büyüten ve sürdürülebilir yapı inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.