YouTube, kuruluşunun üzerinden 21 yıl geçerken bugün yaklaşık 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaşan dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri konumunda bulunuyor. Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren platform, internet kültürünü ve dijital içerik üretimini köklü biçimde değiştirdi.

GARAJDAN KÜRESEL DEVLİĞE

YouTube, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından küçük bir garajda kuruldu.

Platforma 23 Nisan 2005'te Karim tarafından yüklenen 19 saniyelik "Me at the zoo" (Hayvanat bahçesinde ben) videosu, internet tarihinin ilk dijital kült içeriklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bugün 20 milyardan fazla içeriğe ev sahipliği yapan YouTube, yalnızca izleme alışkanlıklarını değil; reklamcılık, eğitim, siyaset ve eğlence sektörlerini de dönüştürdü.

GOOGLE SATIN ALMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Hızla artan trafik, teknik ve finansal zorlukları da beraberinde getirdi. Telif hakkı davaları ve artan sunucu maliyetleri nedeniyle şirket bir alıcı arayışına girdi.

Google, Kasım 2006'da YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı. Bu hamle, platformun küresel ölçekte büyümesinde en kritik adım oldu.

İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ "TAM ZAMANLI İŞ"E DÖNÜŞTÜ

2007’de mobil cihazlara entegre olan YouTube, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla kullanıcı tabanını hızla genişletti. 2010'lu yıllarda içerik üreticilerine reklam geliri imkanı sunulmasıyla yeni bir dijital ekonomi doğdu. İçerik üreticiliği birçok kişi için tam zamanlı bir meslek haline geldi.

Platformun reklamsız izleme ve müzik hizmetlerini kapsayan abonelik servisi YouTube Premium, 17 Mayıs 2018'de kullanıma sunuldu.

HUKUKİ SINAVLAR VE GÜVENLİK DÖNÜŞÜMÜ

YouTube, büyümesiyle birlikte önemli hukuki süreçlerle de karşılaştı. 2007'de medya devi Viacom tarafından açılan 1 milyar dolarlık telif davası, içerik yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde dönüm noktası oldu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından çocuk veri gizliliği ihlali gerekçesiyle cezalandırılan platform, algoritma ve denetim sistemlerini yeniden yapılandırdı.

Günümüzde üretken yapay zekaya yatırım yapan YouTube, içerik üreticilerine metin komutlarıyla video üretme ve anlık dil çevirisi gibi imkanlar sunuyor.

YOUTUBE'UN GELİRİ 60 MİLYAR DOLARI AŞTI

2025 bilançosuna göre YouTube'un reklam ve abonelik gelirleri 60 milyar doları aştı. Dijital pazarlama şirketi Global Media Insight verilerine göre Ocak 2026 itibarıyla platformun 2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.

YouTube; YouTube Kids, YouTube Music, YouTube Premium, YouTube Shorts ve YouTube TV gibi farklı segmentlerle hizmet veriyor.

TÜRKİYE'DE 58 MİLYON KULLANICIYA SAHİP

Hindistan yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcı bulunuyor.

Platformu günlük 122 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor ve kullanıcılar her gün toplamda 1 milyar saatten fazla video izliyor. Günlük ortalama kullanım süresi ise 49 dakika olarak hesaplanıyor.

"MrBeast" adıyla tanınan ABD'li Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarlık kazancıyla 2025'in en çok kazanan içerik üreticisi olarak öne çıkıyor.