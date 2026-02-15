Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Bank Pozitif için satış süreci kritik aşamaya geldi. Yaklaşık 1,1 milyar TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan banka, 17 Şubat'ta yatırımcıların karşısına çıkacak.

TMSF YÖNETİMİNE NASIL GEÇMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erkan Kork'un mal varlıklarına el konulmuştu. Bu sürecin ardından sahibi olduğu Bank Pozitif de TMSF yönetimine devredilmişti.

Uzun süredir TMSF kontrolünde bulunan bankanın, gerçekleştirilecek satış ihalesiyle birlikte yeni sahibine kavuşması bekleniyor.

MUHAMMEN BEDEL 1,1 MİLYAR TL

Bank Pozitif için belirlenen tahmini satış bedeli 1 milyar 100 milyon TL olarak açıklandı. Bankanın satışı için TMSF tarafından ekim ayında ilan edilen ihale tarihi daha önce ertelenmiş, ardından 17 Şubat tarihi kesinleşmişti.

55 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların başvuru sürecini tamamlamaları ve 55 milyon TL tutarında teminat yatırmaları gerekiyor.

Kapalı teklif usulüyle verilecek teklifler pazartesi gününe kadar TMSF'ye teslim edilecek. Salı günü ise açık artırma yöntemiyle ihale sonuçlandırılacak.