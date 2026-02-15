Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun heyecanı sürerken, aracı kurumlardan gelen analizler yatırımcı rehberi olmaya devam ediyor. Garanti BBVA Yatırım’ın son paylaştığı raporda; holdingden çimentoya, perakendeden sanayiye kadar farklı sektörlerden 7 hisse, sundukları getiri potansiyeliyle "Yükseliş Sinyali Verenler" listesine dahil edildi.

Devlerin Yarışı: Listede Kimler Var?

Raporda yer alan şirketlerin 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları ve gelecek projeksiyonları, bu yükseliş beklentisinin temelini oluşturuyor. İşte o 7 hisse ve dikkat çeken performansları:

TRALT (Türk Altın İşletmeleri): Listenin en dikkat çeken ismi. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre 688 milyon TL'den 4,56 milyar TL'ye çıkararak devasa bir sıçrama yaptı.

OYAKC (Oyak Çimento): İstikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 7,28 milyar TL net kâr ile sektördeki güçlü duruşunu koruyor.

TABGD (TAB Gıda): Tüketim tarafındaki gücüyle net kârını 2,51 milyar TL seviyesine taşıyarak yatırımcı sinyalini yeşile çevirdi.

KCAER (Kocaer Çelik): İhracat odaklı yapısıyla kârını 445 milyon TL'ye yükselten şirket, teknik göstergelerde "yukarı" yönlü ivme kazanmış durumda.

MAVI (Mavi Giyim): 2,2 milyar TL net kâr açıklayan perakende devi, raporun favori hisseleri arasındaki yerini koruyor.

ALARK (Alarko Holding) & AVPGY (Avrupakent GYO): Bilançolarında dönemlik değişimler yaşansa da, stratejik yatırımları ve varlık yapılarıyla orta vadeli yükseliş potansiyeli taşıyan kağıtlar olarak listeye girdiler.

Analist Notu: "Teknik Görünüm Destekliyor"

Uzmanlar, BİST 100 endeksindeki dalgalı seyre rağmen, bu 7 hissenin özellikle temel analiz tarafında çarpanlarının cazip seviyelerde olduğunu belirtiyor. Raporda, özellikle nakit akışı güçlü ve döviz getirisi olan şirketlerin önümüzdeki haftalarda endeksten pozitif ayrışabileceği vurgulanıyor.

Önemli Not: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi risk analizinizi yapmanız veya yetkili kuruluşlara danışmanız önerilir.