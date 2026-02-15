Garanti BBVA Yatırım, 6 Şubat 2026 tarihli yeni "Yatırım Fikirleri" raporunu yayınladı. Bilançoları ve teknik görünümleriyle öne çıkan 7 dev şirket, model portföy ve izleme listelerinde yükseliş sinyali vererek yatırımcıların markajına girdi.
Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun heyecanı sürerken, aracı kurumlardan gelen analizler yatırımcı rehberi olmaya devam ediyor. Garanti BBVA Yatırım’ın son paylaştığı raporda; holdingden çimentoya, perakendeden sanayiye kadar farklı sektörlerden 7 hisse, sundukları getiri potansiyeliyle "Yükseliş Sinyali Verenler" listesine dahil edildi.
Devlerin Yarışı: Listede Kimler Var?
Raporda yer alan şirketlerin 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçları ve gelecek projeksiyonları, bu yükseliş beklentisinin temelini oluşturuyor. İşte o 7 hisse ve dikkat çeken performansları:
TRALT (Türk Altın İşletmeleri): Listenin en dikkat çeken ismi. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre 688 milyon TL'den 4,56 milyar TL'ye çıkararak devasa bir sıçrama yaptı.
OYAKC (Oyak Çimento): İstikrarlı büyümesini sürdüren şirket, 7,28 milyar TL net kâr ile sektördeki güçlü duruşunu koruyor.
TABGD (TAB Gıda): Tüketim tarafındaki gücüyle net kârını 2,51 milyar TL seviyesine taşıyarak yatırımcı sinyalini yeşile çevirdi.
KCAER (Kocaer Çelik): İhracat odaklı yapısıyla kârını 445 milyon TL'ye yükselten şirket, teknik göstergelerde "yukarı" yönlü ivme kazanmış durumda.
MAVI (Mavi Giyim): 2,2 milyar TL net kâr açıklayan perakende devi, raporun favori hisseleri arasındaki yerini koruyor.
ALARK (Alarko Holding) & AVPGY (Avrupakent GYO): Bilançolarında dönemlik değişimler yaşansa da, stratejik yatırımları ve varlık yapılarıyla orta vadeli yükseliş potansiyeli taşıyan kağıtlar olarak listeye girdiler.
Analist Notu: "Teknik Görünüm Destekliyor"
Uzmanlar, BİST 100 endeksindeki dalgalı seyre rağmen, bu 7 hissenin özellikle temel analiz tarafında çarpanlarının cazip seviyelerde olduğunu belirtiyor. Raporda, özellikle nakit akışı güçlü ve döviz getirisi olan şirketlerin önümüzdeki haftalarda endeksten pozitif ayrışabileceği vurgulanıyor.
Önemli Not: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi risk analizinizi yapmanız veya yetkili kuruluşlara danışmanız önerilir.