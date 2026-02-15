Borsa İstanbul’un gıda sektöründeki genç oyuncularından Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN), sermaye yapısını güçlendirmek adına tarihi bir adım attı. Şirket yönetimi, 175 milyon TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanını tam %1328 artırarak 2,5 milyar TL'ye yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmen başvurdu. 13 Şubat 2026 tarihinde alınan bu karar, piyasada büyük bir heyecan dalgası yarattı.

1,5 Yıllık Sessizlik Rekorla Bozuluyor

Eylül 2024’te halka arz edilen ve o günden bu yana sermaye artırımı gerçekleştirmeyen DURKN, yatırımcıların uzun süredir radarındaydı. Şirketlerin kayıtlı sermaye tavanlarını bu denli yüksek oranlarda artırması, genellikle gelecekte yapılması planlanan bedelsiz veya bedelli sermaye artırımlarının "teknik ön hazırlığı" olarak kabul ediliyor.

Özellikle 1,5 yıllık bir bekleyişin ardından gelen bu %1328'lik dev artış, yatırımcılar arasında "bedelsiz sermaye artırımı kapıda" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Piyasa Neden "Bedelsiz" Diyor?

Sermaye tavanı artırımı, bir şirketin cebine doğrudan nakit koymaz; ancak şirketin yönetim kuruluna, hissedarların onayına sunulacak sermaye artırımları için geniş bir hareket alanı sağlar. Uzmanlar, DURKN’ın bu hamlesini şu iki kritere dayandırıyor:

Teknik Zorunluluk: Şirketler mevcut tavanlarını aşacak bir sermaye artırımı yapamazlar. 2,5 milyar TL’lik yeni tavan, şirketin ödenmiş sermayesini katlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Zamanlama: Halka arz sonrası verilen taahhütlerin sona ermesi ve şirketin büyüme hedefleri, bedelsiz potansiyelini destekleyen en güçlü argümanlar arasında.

Süreç Nasıl İşleyecek?

13 Şubat'ta SPK’ya iletilen başvuru dosyasının onaylanması durumunda, şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi (Sermaye maddesi) tadil edilecek. Yeni tavanın 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olması planlanıyor. SPK onayı ve ardından yapılacak ilk Genel Kurul ile bu tavan resmiyet kazanacak. Yatırımcılar ise şimdi gözlerini yönetim kurulundan gelecek olası bir "bedelsiz kararı" haberine dikmiş durumda.