İZBETON A.Ş. ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm projesi sözleşmesiyle ilgili bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.

Yapılan inceleme neticesinde, 23 İZBETON A.Ş. çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. 2022 yılında İZBETON A.Ş’nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, mühendis ve çalışanların kurum tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle 170 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen prim ve maaş ödemesi yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Şüphelilerden 21'i düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; İZBETON A.Ş ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşme ile ilgili bilirkişilerin yapmış olduğu inceleme neticesinde; 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterildiği olay ile ilgili; 23 şüpheli şahsın yakalanmasına karar verilmiştir. 21 şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. 2 şüpheli şahıs hakkında işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.