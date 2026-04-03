Bitcoin, 2025'te kırdığı 126 bin dolarlık rekor zirvesinin ardından zorlu bir süreçten geçiyor. 3 Nisan 2026 itibarıyla fiyat 66.800 dolar civarında seyreden kripto para biriminin teknik tablosu, yatırımcıları temkinli olmaya davet ediyor. Piyasayı yakından takip eden analistler 30 teknik göstergeden 28'inin bearish sinyal verdiğini tespit etti. Peki bu tablo, Bitcoin için sıradaki durağın nerede olduğu sorusunu kaçınılmaz kılıyor.

TEKNİK TABLO SERT KONUŞUYOR

Günlük grafikte Bitcoin, tüm kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında kapanış yaptı. 20 günlük EMA 68.498 dolar, 50 günlük EMA 70.675 dolar ve 200 günlük EMA ise 85.312 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu ortalamaların hepsinin gerisinde kalması, kısa vadeli düşüş eğiliminin tescillendiğine işaret ediyor.

RSI göstergesi 44,33 ile nötr bölgede seyrediyor. Ancak 30 teknik göstergeden 28'i bearish sinyal üretiyor. Bu dengesizlik, alıcıların piyasada henüz söz sahibi olamadığını gözler önüne seriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 9 puanla "Aşırı Korku" bölgesinde. Bitcoin dominansı yüzde 56,2 ile yüksek seyrediyor; bu da sermayenin altcoinlerden kaçarak Bitcoin'e sığındığına işaret ediyor.

KRİTİK DESTEK: 67 BİN DOLAR

Nisan ayı için en kritik destek seviyesi 67.000 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, 2026 boyunca güçlü bir taban işlevi gördü; her dipte hızla geri kazanıldı. Ancak bu seviyenin altında üç günlük bir kapanış gerçekleşirse, bir sonraki destek 61.500 dolar, ardından psikolojik ve teknik taban olan 60.000 dolar olacak.

Polymarket tahmin piyasası verilerine göre yatırımcılar, Bitcoin'in 80.000 dolara geri dönmeden önce 60.000 dolara gerilemesi ihtimaline yüzde 70 olasılık biçiyor. Bu oran, kısa vadeli beklentilerin ne kadar karamsarlığa dayandığını açıkça ortaya koyuyor.

ETF ÇIKIŞLARI KURUMSAL GÜVENİ ZAYIFLATTI

Son seansta ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 173,7 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. BlackRock'ın IBIT fonu 86,5 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu ise 78,6 milyon dolar ile bu çıkışın başını çekti.

Büyük resme bakıldığında tablo biraz daha karmaşık. Spot Bitcoin ETF'leri Mart ayını 1,32 milyar dolarlık net girişle kapattı ve Ekim 2025'ten bu yana ilk kez aylık bazda pozitif akış kaydetti. Bu gelişme, dört aylık kesintisiz çıkış serisinin sona erdiğine işaret ediyor. Bununla birlikte ETF yatırımcılarının ortalama maliyet bazı 84.000 dolar civarında kalıyor; mevcut fiyat ise bunun çok altında seyrediyor. Bir başka deyişle, kurumsal yatırımcıların büyük çoğunluğu hâlâ zararda.

MAKRO BASKI: İRAN SAVAŞI VE TRUMP FAKTÖRÜ

Trump'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamada çatışmanın Nisan sonuna kadar sürebileceğini ve anlaşma sağlanamaması durumunda aşırı önlemlere başvurulabileceğini belirtmesi, riskli varlıklara olan talebi olumsuz etkiledi.

Bu gelişmelerle birlikte ABD hisse senetleri de sert düştü; S&P 500 endeksi yüzde 0,8 ile 1,1 arasında geriledi. Kripto türev piyasalarında ise son 24 saatte 454 milyon doları aşan pozisyon tasfiyesi yaşandı.

TOPARLANMA İÇİN NE GEREKİYOR?

Yukarı yönlü senaryonun devreye girmesi için Bitcoin'in Mart ayının yerel zirvesi olan 75.900 doların üzerinde tutunması gerekiyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, bear flag yapısını kırarak tabloyu yeniden yapıcı bir zemine taşıyabilir.

Glassnode'un haftalık raporuna göre Bitcoin, 60.000 ile 70.000 dolar arasındaki geniş bir bant içinde sıkışmış durumda. Piyasa erken toparlanma sinyalleri verse de kararlı bir yön kırmak için henüz yeterli momentum oluşmadı.

Sonuç itibarıyla Bitcoin, hem teknik hem de makro baskıların kesiştiği hassas bir noktada bulunuyor. 67.000 dolar desteği tutulabilirse Mart'taki ivmenin devam etmesi ihtimal dahilinde. Ancak bu seviye kırılırsa, 60.000 dolar psikolojik tabanı yeniden gündemin merkezine oturabilir. Yatırımcıların önümüzdeki haftalarda fiyat hareketlerini yakından takip etmesi kritik önem taşıyor.

Bu haber uluslararası finans kaynaklarına dayanılarak derlenmiştir.