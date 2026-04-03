Normal şartlarda 2.500 – 3.700 dolar aralığında satışa sunulan maç biletlerinin, karaborsada 20 bin doların üzerine çıktığı bildirildi. Bazı özel koltukların ise 22 bin dolara kadar alıcı bulduğu ifade ediliyor.

RESMİ SATIŞTA YOĞUNLUK

FIFA’nın resmi satış platformunda yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemde aksaklıklar ve gecikmeler meydana geldi. “İlk gelen alır” yöntemiyle sınırlı sayıda sunulan biletler, yüksek talebi karşılamakta yetersiz kaldı.

Resmi kanallardaki yetersizlik, karaborsa piyasasının büyümesini hızlandırdı. ABD’nin ev sahibi olması ve Türk taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi, fiyatların yükselmesinde belirleyici rol oynadı.

FİNAL BİLETLERİ DE REKOR KIRDI

Turnuvanın final karşılaşması için en düşük bilet fiyatının 4.185 dolar seviyesinden başladığı, bu rakamın 2022 FIFA Dünya Kupası Finali ile kıyaslandığında yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

SAHTE BİLET UYARISI GELDİ

Uzmanlar, artan talep ve yüksek fiyatlar nedeniyle sahte bilet riskine karşı taraftarları uyardı. Güvenli alışveriş için yalnızca resmi satış kanallarının tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki son maçı olan ABD-Türkiye karşılaşmasının tarihi sıklıkla araştırılıyor. Merakla beklenen maç Amerika Birleşik Devletleri yerel saatiyle maç 25 Haziran akşamı saat 22:00'de başlayacak olsa da, saat farkı nedeniyle Türkiye'de 26 Haziran sabahı saat 05:00'da izlenebilecek.

Karşılaşma, SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)'de gerçekleşecek.