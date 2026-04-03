UBS stratejisti Joni Teves, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin orta vadede yukarı yönlü riskleri artırdığını ifade ederken, kısa vadede yaşanan oynaklığın yatırımcıları temkinli pozisyona ittiğini söyledi.

UBS, altın ve gümüşe yönelik fiyat tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi. Altın fiyatlarının ocak ayı sonunda tarihi zirveye ulaştıktan sonra sert bir düzeltme yaşadığı ve son haftalarda 4 ayın en düşük seviyelerini gördüğü hatırlatıldı. Banka, bu düşüşte özellikle ABD ve Avrupa’daki ETF çıkışlarının etkili olduğunu, buna karşın Çin’de altın ETF’lerine güçlü talep gelmeye devam ettiğini bildirdi.

ALTINDA ALIM FIRSATI MI?

UBS, piyasada spekülatif pozisyonların büyük ölçüde temizlendiğini ve fiyatların bir taban oluşturduğunu belirterek, ons altının 4.000 dolar seviyesine doğru olası geri çekilmelerinin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

Banka, yıl sonu için altın fiyat hedefini ons başına 5.600 dolar olarak korurken, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi amacıyla değerli metallere yönelmeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Ayrıca, enerji arzına ilişkin riskler, artan stagflasyon endişeleri, ABD borç dinamiklerine yönelik kaygılar ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerinin altını orta vadede destekleyebileceği vurgulandı.

GÜMÜŞTE DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS BEKLENTİSİ

UBS, yükseliş trendinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte gümüşün yeni zirveleri test edebileceğini ve altına kıyasla daha iyi performans gösterebileceğini öngördü.

Ancak banka, gümüşün endüstriyel kullanımının aynı zamanda bir risk unsuru oluşturduğuna dikkat çekti. Küresel büyümede olası bir yavaşlama durumunda elektronik ve güneş paneli sektörlerinden gelen talebin azalabileceği ve bunun yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Banka ayrıca altın/gümüş oranının bu yılın başındaki düşük seviyelere gerilemesinin zor olduğunu ve söz konusu oranın 50-60 bandında hareket edebileceğini değerlendirdi.

Öte yandan, artan talebe karşın maden arzının sınırlı kalması nedeniyle fiziksel gümüş piyasasında arz açığının devam etmesi bekleniyor. UBS stratejisti Joni Teves, yüksek fiyat oynaklığı nedeniyle gümüşün uzun vadeli stratejik bir varlıktan ziyade daha çok taktiksel bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ifade etti.

BÜYÜK BANKALAR VE ANALİSTLER NE DİYOR?

Mevcut fiyat: yaklaşık 75 dolar (3 Nisan 2026 itibarıyla)

JPMorgan, 2026 yılı geneli için ons gümüş ortalamasını 81 dolar olarak öngörüyor.

HSBC ise beklentisini yukarı yönlü revize ederek 2026 ortalamasını 68,25 dolar, yıl sonu hedefini ise 62 dolar olarak açıkladı.

Goldman Sachs, yeşil dönüşümün birincil stratejik metali olarak nitelendirdiği gümüş için 2026’da 85 ila 100 dolar aralığını öngörüyor. Citi ise fiziksel gümüşteki akut kıtlığı gerekçe göstererek 2026’nın ikinci yarısı için 110 dolarlık hedef belirledi.

Bank of America’nın metaller araştırma direktörü Michael Widmer ise en cesur tahmini ortaya koydu: altın/gümüş oranı hesaplamalarına dayanarak yıl sonuna kadar 135 ile 309 dolar arasını hedef gösterdi.

Algoritma tabanlı tahmin platformu CoinCodex, yıl sonu için 98,97 dolar öngörüyor; bu mevcut seviyeye göre yüzde 36’lık bir artışa karşılık geliyor.

Arz tarafında tablo oldukça gergin: Silver Institute verilerine göre gümüş piyasası 2025’te üst üste beşinci kez yapısal açık verdi; talep, arzı yaklaşık 95 milyon ons aştı. 2021’den bu yana biriken kümülatif açık, küresel yıllık maden üretimine denk gelen 820 milyon onsu geçti.

