Şirketlerin kârlarını ortaklarıyla paylaşma geleneği olan temettü, 2026 yılı piyasa konjonktüründe yatırımcıların en güvenli limanı olmayı sürdürüyor.

Özellikle BIST 100 içerisinde yer alan ancak BIST 30'un devleri arasında olmayan 70 hisse üzerinde yapılan son analizler, "temettü sürekliliği" konusunda şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

Düzenli Temettü Veren Öne Çıkan Hisseler



ZİRVE PAYLAŞILDI: AGHOL VE CCOLA

Listenin en istikrarlı isimleri AGHOL (Anadolu Grubu Holding) ve CCOLA (Coca-Cola İçecek) oldu.

• AGHOL: 2000 yılındaki halka arzından bu yana sergilediği performansla dikkat çekiyor. Mayıs ayında yapacağı yeni ödeme ile birlikte toplamda 12 kez nakit temettü dağıtmış olacak.

• CCOLA: Benzer şekilde 12 kez nakit ödeme yaparak yatırımcısına düzenli nakit akışı sağlayan bir diğer dev olarak zirve ortağı oldu.

NAKİT Mİ, BEDELSİZ Mİ? TERCİHLER FARKLILAŞIYOR

Şirketlerin sadece ödeme sıklığı değil, ödeme yöntemleri de önemli görülüyor. Yatırımcılar için "nakit" sıcak para anlamına gelirken, "bedelsiz" sermaye artırımı potansiyelini temsil ediyor.

• İstikrar Abideleri: AKSA, ALARK ve ECILC şirketleri, halka arz tarihlerinden bu yana 11’er kez sadece nakit temettü vererek "nakit kralı" unvanlarını korudular.

• Karma Strateji: Bazı şirketler ise hem nakit hem bedelsiz yoluyla yatırımcısını ödüllendiriyor. ISMEN, 11 nakit ödemesinin yanına 1 bedelsiz eklerken; SARKY 11 nakit ve 2 bedelsiz ile yatırımcısına en fazla "farklı getiri" sunan şirketlerden biri oldu.