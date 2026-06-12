Küresel piyasalarda esen barış rüzgarları ve ABD’den gelen jeopolitik açıklamalar, dalgalı bir haftayı geride bırakan Borsa İstanbul’a can suyu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin "Birkaç gün içinde anlaşma tamamlanabilir" çıkışı, küresel risk iştahını zirveye taşırken yurt içi piyasalarda özellikle banka hisselerinde tarihi bir ralli tetikledi.

Güne yüzde 1,23 yükselişle güçlü bir giriş yapan BIST 100 endeksi, seans ortasına doğru alımların derinleşmesiyle kazançlarını yüzde 2’nin üzerine taşıdı. Günün asıl lokomotifi ise endeksi sırtlayan XBANK (bankacılık endeksi) oldu.

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BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜZDE 6,22'LİK DEV YÜKSELİŞ

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların bankacılık hisselerine adeta hücum ettiği görüldü.

Güne yüzde 2,69 artışla başlayan Bankacılık endeksi, saat 11.36 itibarıyla yüzde 6,61 (1.038,61 puan) değer kazanarak 17.297 puana ulaştı.

Endeksin günlük hacmi 18,19 milyar TL'ye ulaşırken, işlem gören pay miktarı 531,15 milyon lotu buldu.

Banka hisselerinin performans tablosu incelendiğinde, büyük özel ve kamu bankalarındaki sert yükselişler dikkat çekti:

• Yapı Kredi (YKBNK): Yüzde 8,34 primle 37,94 TL seviyesine yükselerek sektörün en çok kazandıranı oldu.

• Akbank (AKBNK): Yüzde 7,11 değer kazancıyla 71,55 TL'den işlem gördü.

• Garanti BBVA (GARAN): Yüzde 6,51 yükselişle 137,40 TL'ye ulaştı.

• İş Bankası (ISCTR): Yüzde 5,75 kazançla 14,53 TL seviyelerinde dengelendi.

• Vakıfbank (VAKBN) ve Halkbank (HALKB): Kamu bankalarında da sırasıyla yüzde 4,90 ve yüzde 4,47'lik güçlü primler kaydedildi.

Sektörler arasında bankacılık açık ara zirveye yerleşirken, petrokimya dünyasındaki durgunluğun etkisiyle kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 0,10'luk hafif bir kayıpla pozitif ayrışmanın dışında kaldı.

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BIST 100 ENDEKSİ 14 BİN PUAN BARAJINI DEVİRDİ

BIST 100 endeksi, açılışta bir önceki kapanışa göre 168,57 puan artışla 13.912,07 puandan güne başladıktan sonra 11.15 itibarıyla 14.028,02 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında en düşük 13.801,34 puanı test eden endeks, alıcıların hakimiyeti ele geçirmesiyle gün içi en yüksek 14.073,81 puanı (+yüzde 2,40) gördü. Toplam piyasa işlem hacmi ise kısa sürede 68 milyar lira sınırına dayandı.

TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Analistler, endeksin 14.000 psikolojik eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlamasının teknik açıdan yukarı yönlü ivmeyi destekleyebileceğini belirtiyor. Teknik grafiklerde;

• Dirençler: 14.100 ve 14.200 puan seviyeleri,

• Destekler: 13.900 ve 13.800 puan bölgesi olarak takip ediliyor.

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