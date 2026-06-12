İş Yatırım'ın 12 Haziran saat 15.00 verilerine göre en güçlü alımlar GMSTR ve ASTOR'da, en yüksek satışlar ise AKBNK ve THYAO'da gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların odağında yer aldı. Günün ilk bölümünde İş Yatırım en güçlü alımları GMSTR ve ASTOR hisselerinde yaparken, satış tarafında ise AKBNK, THYAO ve TUPRS öne çıktı.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 verilerine göre İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde oldu;
GMSTR: 230,6 milyon TL
ASTOR: 165,5 milyon TL
DMRGD: 85,4 milyon TL
GUBRF: 43,5 milyon TL
SKBNK: 42,3 milyon TL
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;
AKBNK: 390,9 milyon TL
THYAO: 287,5 milyon TL
TUPRS: 156,4 milyon TL
ZPX30: 125,5 milyon TL
ISCTR: 66,3 milyon TL
İŞ YATIRIM'DAN NET SATIŞ AĞIRLIKLI İŞLEM
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 402,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Veriler, kurumun gün içinde satış tarafında daha aktif olduğunu ortaya koydu.
ARACI KURUM VERİLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Aracı kurumların günlük hisse alım ve satım verileri, piyasadaki para akışının yönünü göstermesi açısından önemli kabul ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler, ilgili hisselerdeki yatırımcı ilgisi ve kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında önemli ipuçları verebiliyor.
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