Borsa İstanbul'da 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların odağında yer aldı. Günün ilk bölümünde İş Yatırım en güçlü alımları GMSTR ve ASTOR hisselerinde yaparken, satış tarafında ise AKBNK, THYAO ve TUPRS öne çıktı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 verilerine göre İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde oldu;

GMSTR: 230,6 milyon TL

ASTOR: 165,5 milyon TL

DMRGD: 85,4 milyon TL

GUBRF: 43,5 milyon TL

SKBNK: 42,3 milyon TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;

AKBNK: 390,9 milyon TL

THYAO: 287,5 milyon TL

TUPRS: 156,4 milyon TL

ZPX30: 125,5 milyon TL

ISCTR: 66,3 milyon TL

İŞ YATIRIM'DAN NET SATIŞ AĞIRLIKLI İŞLEM

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 402,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Veriler, kurumun gün içinde satış tarafında daha aktif olduğunu ortaya koydu.

ARACI KURUM VERİLERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Aracı kurumların günlük hisse alım ve satım verileri, piyasadaki para akışının yönünü göstermesi açısından önemli kabul ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler, ilgili hisselerdeki yatırımcı ilgisi ve kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında önemli ipuçları verebiliyor.

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