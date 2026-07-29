Orta Doğu'da çatışmalara verilen kısa aranın ardından gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde konuşan Trump, İran'a karşı sert bir yanıt verileceğini söyledi. Fox News'in haberine göre Trump, İran'ın son saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Onları sert bir şekilde vuracağız, ağır bir darbe alacaklar" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI HIZLA YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamaları öncesinde 81 dolar seviyesinde işlem gören ham petrol, açıklamanın ardından hızla yükselerek 83,35 doları gördü.

Alımların devam etmesiyle birlikte ham petrol fiyatı, TSİ 16.39 itibarıyla yüzde 6,33 yükselişle 84,29 dolara kadar çıktı.

Jeopolitik risklerin yeniden tırmanması ve Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişelerin artması, petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Piyasalar, bölgedeki gelişmeleri ve olası yeni açıklamaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri de yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ile birlikte uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak belirleniyor.

Ham petroldeki yükselişin kalıcı olması halinde, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarına zam baskısının artabileceği değerlendiriliyor. Ancak akaryakıt fiyatlarına ilişkin nihai karar, rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve resmi fiyat hesaplamaları doğrultusunda netleşecek.