30 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) ile Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) hisseleri üzerindeki mevcut tedbirler kaldırılacak.

Borsa İstanbul'un daha önce aldığı karar doğrultusunda, tedbir sürelerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hisseler, üzerlerinde herhangi bir VBTS tedbiri bulunmaksızın işlem görmeye başlayacak.

AKFIS'TE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KALKIYOR

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) hisselerinde uygulanan kredili işlem yasağı, 30 Temmuz Perşembe günü itibarıyla sona erecek.

SEKUR'DA DÖRT TEDBİR BİRDEN KALDIRILIYOR

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) hisselerinde ise aynı tarihte birden fazla tedbir kaldırılacak.

Sona erecek tedbirler şöyle:

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi tedbiri

Tek fiyat işlem yöntemi

Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte her iki hisse de 30 Temmuz Perşembe günü normal işlem esaslarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek.

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