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Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hisselerine yönelik aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. Kurum, ENKAI hissesi için hem hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti hem de yatırım tavsiyesini yükseltti.

Deniz Yatırım, daha önce 121,90 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 129,00 TL'ye çıkarırken, hisseye yönelik tavsiyesini "Tut"tan "Al"a yükseltti.

29 Temmuz itibarıyla 87,90 TL seviyesinden işlem gören ENKAI hissesi için açıklanan yeni hedef fiyat, yaklaşık %46,75 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı Kurum Deniz Yatırım
Hedef fiyat 129,00 TL
Önceki hedef fiyat 121,90 TL
Son fiyat 87,90 TL
Tavsiye Al (Tut'tan yükseltildi)
Prim potansiyeli %46,75
Açıklanma tarihi 29 Temmuz 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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