Deniz Yatırım, daha önce 121,90 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 129,00 TL'ye çıkarırken, hisseye yönelik tavsiyesini "Tut"tan "Al"a yükseltti.

29 Temmuz itibarıyla 87,90 TL seviyesinden işlem gören ENKAI hissesi için açıklanan yeni hedef fiyat, yaklaşık %46,75 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı Kurum Deniz Yatırım Hedef fiyat 129,00 TL Önceki hedef fiyat 121,90 TL Son fiyat 87,90 TL Tavsiye Al (Tut'tan yükseltildi) Prim potansiyeli %46,75 Açıklanma tarihi 29 Temmuz 2026

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