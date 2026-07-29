Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hisselerine yönelik aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. Kurum, ENKAI hissesi için hem hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti hem de yatırım tavsiyesini yükseltti.
Deniz Yatırım, daha önce 121,90 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 129,00 TL'ye çıkarırken, hisseye yönelik tavsiyesini "Tut"tan "Al"a yükseltti.
29 Temmuz itibarıyla 87,90 TL seviyesinden işlem gören ENKAI hissesi için açıklanan yeni hedef fiyat, yaklaşık %46,75 prim potansiyeline işaret etti.
|Aracı Kurum
|Deniz Yatırım
|Hedef fiyat
|129,00 TL
|Önceki hedef fiyat
|121,90 TL
|Son fiyat
|87,90 TL
|Tavsiye
|Al (Tut'tan yükseltildi)
|Prim potansiyeli
|%46,75
|Açıklanma tarihi
|29 Temmuz 2026
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