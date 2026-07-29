Açıklanan finansal verilere göre Kartonsan'ın satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 2,09 milyar TL seviyesine geriledi.

Şirketin brüt kârı ve FAVÖK'ü negatif bölgede kalmayı sürdürürken, 422 bin 594 TL net dönem kârı açıklanmasıyla geçen yılki 779,4 milyon TL'lik zarardan kâra geçilmiş oldu.

SATIŞLAR GERİLEDİ, NET KÂRA GEÇİLDİ

2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında öne çıkan kalemler şöyle:

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Satışlar 2,09 milyar TL -%19 Brüt Kâr -330,1 milyon TL - FAVÖK -355,6 milyon TL - Net Parasal Pozisyon Kazancı 284,9 milyon TL +%29 Net Dönem Kârı 422 bin 594 TL Zarardan kâra geçti

NET BORÇ YÜZDE 61 AZALDI

Şirketin bilançosunda borçluluk tarafındaki iyileşme de öne çıktı.

Dönen varlıklar %26 artışla 1,68 milyar TL'ye yükseldi.

Duran varlıklar %19 azalarak 2,74 milyar TL oldu.

Toplam varlıklar %6 gerileyerek 4,42 milyar TL seviyesine indi.

Net borç yüzde 61 azalarak 434,8 milyon TL'ye geriledi.

Özkaynaklar ise %8 artışla 2,92 milyar TL'ye yükseldi.

Finansal sonuçların ardından yatırımcılar, şirketin operasyonel kârlılığındaki toparlanmanın devam edip etmeyeceğini ve gelecek çeyreklerde satış performansını yakından takip edecek.

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