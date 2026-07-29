Açıklanan finansal sonuçlara göre CW Enerji'nin satış gelirleri yüzde 19 artışla 9,12 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK ve brüt kâr kalemlerinde de dikkat çeken artışlar yaşandı.

NET KÂR 1,29 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Satışlar 9,12 milyar TL +%19 Brüt Kâr 2,42 milyar TL +%59 FAVÖK 2,04 milyar TL +%79 Net Parasal Pozisyon Kazancı 634 milyon TL Pozitife döndü Net Dönem Kârı 1,29 milyar TL +%90

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 680,7 milyon TL olan net dönem kârını, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 1,29 milyar TL'ye çıkardı.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 41,3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

CW Enerji'nin bilançosunda varlık ve özkaynak tarafındaki büyüme de dikkat çekti.

Dönen varlıklar %5 artışla 21,05 milyar TL'ye yükseldi.

Duran varlıklar %7 artışla 20,29 milyar TL oldu.

Toplam varlıklar %6 artarak 41,34 milyar TL'ye ulaştı.

Net borç %9 artışla 9,43 milyar TL seviyesine yükseldi.

Özkaynaklar %3 artarak 17,73 milyar TL oldu.

Şirketin açıkladığı finansal sonuçlar, gelir artışının operasyonel kârlılığa güçlü şekilde yansıdığını gösterirken, net dönem kârındaki yüzde 90'lık yükseliş bilançonun en dikkat çeken kalemlerinden biri oldu.

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