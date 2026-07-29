Açıklanan finansal sonuçlara göre Sodaş Sodyum, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13,46 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 4,87 milyon TL net zarar açıklamıştı.

KÂRLILIKTA BELİRGİN GERİLEME

Şirketin özet gelir tablosunda öne çıkan veriler şöyle:

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Satışlar 161,3 milyon TL -%2 Brüt Kâr 17,4 milyon TL -%33 FAVÖK 3,5 milyon TL -%52 Net Parasal Pozisyon Kaybı 13,2 milyon TL Devam etti Net Dönem Kârı -13,46 milyon TL Zarar %176 arttı

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerilerken, brüt kârda yüzde 33, FAVÖK'te ise yüzde 52 düşüş yaşandı.

VARLIKLAR VE ÖZKAYNAKLAR GERİLEDİ

Bilanço tarafında ise toplam varlıklar ve özkaynaklarda gerileme dikkat çekti.

Dönen varlıklar %1 azalarak 209,8 milyon TL oldu.

Duran varlıklar %9 düşüşle 76,5 milyon TL'ye geriledi.

Toplam varlıklar %4 azalarak 286,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 78,2 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor.

Özkaynaklar %8 gerileyerek 196,7 milyon TL oldu.

Şirket, net borç yerine 78,2 milyon TL net nakit pozisyonunu korumaya devam ederken, ikinci çeyrekte operasyonel kârlılıktaki zayıflama ve artan zarar finansal sonuçların öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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