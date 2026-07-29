Açıklanan finansal sonuçlara göre Garanti Faktoring'in faktoring gelirleri yüzde 78 artarak 7,61 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin brüt faaliyet kârı ve net faaliyet kârında da çift haneli büyüme kaydedildi.

NET DÖNEM KÂRI 1,46 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Şirketin özet gelir tablosunda öne çıkan veriler şöyle:

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Faktoring Gelirleri 7,61 milyar TL +%78 Finansman Giderleri -5,25 milyar TL +%95 Brüt Faaliyet Kârı 1,94 milyar TL +%46 Net Faaliyet Kârı 2,06 milyar TL +%50 Net Dönem Kârı 1,46 milyar TL +%51

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 962,2 milyon TL olan net dönem kârını, 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,46 milyar TL'ye çıkardı.

VARLIKLAR VE ÖZKAYNAKLAR BÜYÜDÜ

Garanti Faktoring'in bilançosunda aktif büyüklük ve özkaynaklardaki artış öne çıktı.

Toplam varlıklar %10 artışla 45,75 milyar TL'ye yükseldi.

Faktoring alacakları %11 artarak 44,02 milyar TL oldu.

Finansal yükümlülükler %10 artışla 38,27 milyar TL'ye çıktı.

Toplam yükümlülükler %10 artarak 38,99 milyar TL seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar ise %13 artışla 6,76 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin finansal sonuçları, faaliyet hacmindeki büyümenin kârlılığa olumlu yansıdığını ortaya koyarken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde kredi talebi ve faiz ortamının şirket performansına etkisini yakından takip edecek.

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