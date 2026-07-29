Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 hesap dönemine ait kârdan temettü dağıtılmaması yönündeki teklif, genel kurulda pay sahiplerinin onayını aldı.

KÂR YATIRIM HARCAMALARINDA KULLANILACAK

KAP'ta yer alan açıklamada, dönem kârının pay sahiplerinin uzun vadeli menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla dağıtılmayacağı belirtildi.

Şirket, 2025 yılı dönem kârının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının finansmanında kullanılması ve mali yapının güçlü tutulması amacıyla temettü dağıtmama kararının genel kurul tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Böylece Pardus Girişim, 2025 yılına ilişkin kârını ortaklarına nakit ya da bedelsiz pay şeklinde dağıtmak yerine şirket bünyesinde bırakma kararı almış oldu.

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