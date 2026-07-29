Açıklanan finansal sonuçlara göre Arçelik'in satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 280,7 milyar TL seviyesine geriledi. Brüt kâr ve FAVÖK'te de düşüş görülürken, şirket 1,49 milyar TL net dönem kârı elde ederek geçen yılki zararını telafi etti.

ARÇELİK YENİDEN KÂRA GEÇTİ

Şirketin özet gelir tablosunda öne çıkan veriler şöyle:

Finansal Kalem 2026/6 Değişim Satışlar 280,73 milyar TL -%10 Brüt Kâr 83,02 milyar TL -%7 FAVÖK 14,15 milyar TL -%18 Net Parasal Pozisyon Kazancı 11,16 milyar TL +%5 Net Dönem Kârı 1,49 milyar TL Zarardan kâra geçti

Geçen yılın aynı döneminde 5,38 milyar TL net zarar açıklayan Arçelik, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,49 milyar TL net kâr elde etti.

NET BORÇ ARTTI, ÖZKAYNAK GERİLEDİ

Şirketin bilançosunda ise net borçtaki artış dikkat çekti.

Dönen varlıklar %3 artışla 374,6 milyar TL oldu.

Duran varlıklar %8 azalarak 220,6 milyar TL'ye geriledi.

Toplam varlıklar %1 azalışla 595,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net borç %7 artışla 193,7 milyar TL'ye yükseldi.

Özkaynaklar ise %1 gerileyerek 77,7 milyar TL oldu.

Finansal sonuçlar, şirketin operasyonel kârlılığında zayıflamaya işaret etse de, net dönem kârına yeniden dönülmesi yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek gelişmeler arasında yer aldı.

ARCLK hisseleri günü yüzde 0,15’lik yükselişle 97,65 TL’de günü kapattı.

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